Édouard Philippe met en garde contre une dispersion des candidatures centristes en 2027

Le maire du Havre estime qu’une multiplication des candidats au centre serait dangereuse pour la présidentielle. Il évoque notamment Gabriel Attal.

Édouard Philippe a livré mercredi sur RTL sa vision de la course à l’Élysée. Le candidat déclaré d’Horizons pour 2027 juge qu’une dispersion des candidatures centristes au premier tour constituerait un risque majeur pour la famille politique libérale. Le maire du Havre vise notamment Gabriel Attal, autre figure montante du camp macroniste, dont une candidature parallèle fragiliserait les chances d’une qualification au second tour.

Une légitimité reconnue mais un danger stratégique

L’ancien Premier ministre reconnaît la légitimité des ambitions présidentielles multiples dans son camp. Il valide le principe que chacun puisse se lancer dans la bataille s’il souhaite défendre un projet ou porter un message. Mais cette tolérance de principe n’efface pas l’analyse stratégique : trop de candidats proches idéologiquement au départ augmente le risque d’élimination collective dès le premier tour.

La déclaration intervient alors que les manœuvres en vue de 2027 s’accélèrent au sein de l’ancienne majorité présidentielle. Gabriel Attal n’a jamais écarté l’hypothèse d’une candidature et dispose d’une popularité certaine dans l’opinion. Édouard Philippe tente ainsi de poser les termes d’une clarification future, tout en évitant de fermer brutalement la porte à d’éventuels ralliements.