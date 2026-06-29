Maud Bregeon soutient Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027

La porte-parole du gouvernement, figure de l’aile droite de la majorité, apporte son soutien à l’ancien premier ministre pour barrer la route au RN.

Maud Bregeon a choisi son camp pour 2027. La porte-parole du gouvernement a annoncé son soutien à Édouard Philippe en vue de l’élection présidentielle. Un positionnement stratégique pour celle qui avait jusqu’à présent cultivé sa proximité avec Gérald Darmanin, ministre de la Justice et lui aussi candidat potentiel à la succession d’Emmanuel Macron.

Le choix du barrage au RN

Son choix repose sur une conviction : l’ancien locataire de Matignon représenterait le meilleur rempart contre une victoire du Rassemblement national ou de La France insoumise. Un argument qui résonne avec force dans les rangs de la majorité, où la crainte de l’extrême-gauche mélenchoniste ou d’une percée de Marine Le Pen ou Jordan Bardella structure déjà les calculs politiques. Édouard Philippe, qui a quitté ses fonctions de premier ministre en 2020, multiplie depuis les signaux en direction de 2027.

Un repositionnement tactique

Ce ralliement marque un tournant dans le positionnement de Maud Bregeon au sein du paysage macroniste. En choisissant le maire du Havre plutôt que Gabriel Attal, le chef du parti dont elle est membre, elle opère un repositionnement tactique qui pourrait en inspirer d’autres. La bataille pour incarner la continuité du macronisme ne fait que commencer.