Présidentielle 2027 : Jordan Bardella promet un gouvernement « d’union nationale » en cas de victoire du RN

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, affirme vouloir élargir sa future majorité en cas de victoire de son parti à l’élection présidentielle de 2027. Dans un entretien accordé au Figaro, il explique qu’il souhaite constituer un « gouvernement d’union nationale » qui ne serait pas composé uniquement de responsables du RN, tout en réaffirmant son soutien à la candidature de Marine Le Pen.

Désigné pour occuper Matignon en cas de succès de la candidate du RN, Jordan Bardella détaille les trois missions qu’il s’est fixées : élaborer le programme présidentiel, préparer une future équipe gouvernementale et conduire son parti à l’obtention d’une majorité à l’Assemblée nationale. Selon lui, l’objectif est de rassembler au-delà des seules rangs du Rassemblement national.

Une main tendue à la droite

L’eurodéputé estime qu’une partie importante de l’électorat traditionnel de la droite se retrouve aujourd’hui sans véritable leadership. Il affirme vouloir ouvrir son futur gouvernement à des personnalités extérieures au RN, convaincu que de nombreux élus ou responsables de droite pourraient rejoindre son projet.

Jordan Bardella considère notamment que le président des Républicains, Bruno Retailleau, finira par se rapprocher d’Édouard Philippe, candidat d’Horizons à l’élection présidentielle. Il voit dans cette évolution une opportunité de séduire les électeurs de droite déçus par les formations traditionnelles.

Bardella affiche son soutien à Marine Le Pen

Interrogé sur son retrait de la course présidentielle au profit de Marine Le Pen, Jordan Bardella a rejeté toute idée de frustration. Il assure ne ressentir « aucune déception » après la décision de la présidente du groupe RN de maintenir sa candidature à l’Élysée malgré sa condamnation en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens.

Marine Le Pen s’est pourvue en cassation, une démarche qui suspend l’exécution de sa peine. Le RN poursuit ainsi sa stratégie en vue de 2027 avec un tandem affiché : Marine Le Pen pour l’élection présidentielle et Jordan Bardella comme candidat à Matignon en cas de victoire.