Jean-Luc Mélenchon dénonce un « racisme systémique » contre Bally Bagayoko et Aly Diouara

Jean-Luc Mélenchon défend Bally Bagayoko et Aly Diouara, tous deux élus de La France insoumise, en évoquant un « racisme systémique » derrière les accusations qui les visent. Bagayoko fait face à une plainte pour détournement de fonds, tandis que Diouara est critiqué pour un logement social, mais affirme respecter les plafonds requis.

Jean-Luc Mélenchon a pris la défense de Bally Bagayoko et d’Aly Diouara, deux élus de La France insoumise en Seine-Saint-Denis récemment mis en cause. Le dirigeant politique estime que les accusations dont ils font l’objet relèvent d’un « racisme systémique » utilisé comme instrument de combat politique.

Sur X, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une campagne visant selon lui plusieurs personnalités noires de son mouvement. Il a rapproché les situations de Bally Bagayoko et d’Aly Diouara de celles rencontrées auparavant par Danièle Obono, Rachel Keke ou Carlos Martens Bilongo.

Les deux élus contestent les accusations

Maire de Saint-Denis depuis mars, Bally Bagayoko est visé par une plainte de l’association AC!! Anti-Corruption pour des soupçons de détournement de fonds publics et d’emploi fictif. L’affaire concerne le cumul de ses mandats locaux avec un emploi à temps plein à la RATP. L’entreprise a démenti l’existence d’un emploi de complaisance, tandis que l’élu affirme n’avoir bénéficié d’aucune faveur.

Aly Diouara, député et maire de La Courneuve, est pour sa part critiqué pour continuer à occuper un logement social malgré ses indemnités parlementaires. L’élu assure respecter les plafonds applicables, calculés à partir de ses revenus de 2024, année durant laquelle il n’est devenu député qu’en juillet. Il affirme toutefois avoir déjà engagé des démarches pour trouver un autre logement.