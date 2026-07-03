Entrevue POLITIQUE

Quatre députés affirment avoir été radiés de leurs banques car membres du RN

3 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Stéphane Rambaud, Jean-Philippe Tanguy, Franck Allisio et Thomas Ménagé déclarent avoir perdu leurs comptes bancaires après leur élection à l’Assemblée nationale.

Quatre députés affirment avoir été radiés de leurs banques car membres du RN
Quatre députés affirment avoir été radiés de leurs banques car membres du RN

Quatre élus du Rassemblement national se disent victimes de radiations bancaires survenues peu après leur arrivée au Palais Bourbon. Stéphane Rambaud, Jean-Philippe Tanguy, Franck Allisio et Thomas Ménagé affirment avoir été écartés de leurs établissements financiers sans explication claire. Les députés concernés dénoncent une forme de discrimination visant leur famille politique.

Le parti confronté à un blocage bancaire persistant

Ces radiations individuelles s’inscrivent dans un contexte plus large de difficultés bancaires pour le parti lepéniste. Le RN qui a pourtant le groupe parlementaire, le plus important de l’Assemblée nationale, ne parvient toujours pas à obtenir de prêt auprès des banques françaises pour financer son fonctionnement et ses campagnes électorales. Cette situation complique la gestion quotidienne de la formation politique, qui cherche des solutions de financement alternatives depuis plusieurs années.

Les établissements bancaires restent silencieux sur les motifs de ces fermetures de comptes. Les députés concernés disposent néanmoins du droit au compte, un dispositif permettant à tout citoyen de bénéficier de services bancaires de base. Le Rassemblement national y voit une nouvelle illustration des obstacles rencontrés par ses élus dans l’exercice de leur mandat parlementaire.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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