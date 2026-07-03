Marine Le Pen confie la communication de sa campagne à sa nièce Nolwenn Olivier

Le Rassemblement national a présenté vendredi les nouveaux cadres de son équipe de campagne pour 2027, dont la nièce de Marine Le Pen.

Le Rassemblement national a officialisé vendredi la composition élargie de son équipe de campagne en vue de l’élection présidentielle de 2027. Nolwenn Olivier, nièce de Marine Le Pen, prendra la direction de la communication de la candidate. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la structuration de l’appareil de campagne du parti d’extrême droite, qui entend se donner les moyens de ses ambitions après avoir échoué à trois reprises à conquérir l’Élysée.

Un poste stratégique confié à la famille

Le choix de Nolwenn Olivier illustre la stratégie du RN de s’appuyer sur des figures de confiance pour les postes clés. La direction de la communication représente un poste stratégique dans une campagne présidentielle, chargé de façonner l’image publique de la candidate et de coordonner les prises de parole. Le parti a également annoncé d’autres nominations au sein de son état-major de campagne, sans que tous les noms n’aient été précisés dans l’immédiat.

Cette structuration précoce témoigne de la volonté du Rassemblement national de tirer les leçons des scrutins précédents. Marine Le Pen, candidate pour la quatrième fois, bénéficie désormais d’une machine rodée et d’une organisation professionnalisée. Les prochains mois seront déterminants pour affiner le message et la stratégie qui porteront sa campagne face à une concurrence politique qui reste incertaine à ce stade.