Jimmy Mohamed accusé de violences conjugales: France Télévisions prend ses distances

Le docteur Jimmy Mohamed, visage bien connu du paysage audiovisuel français, traverse une zone de turbulences majeure. L’animateur et médecin, présent depuis plusieurs années sur les antennes de France Télévisions et de RTL, est désormais visé par de graves accusations formulées publiquement par son ex-compagne, Souailla Mohamed. Cette dernière affirme avoir subi des violences psychologiques et physiques dans le cadre de leur relation. Sur les réseaux sociaux, elle a publié plusieurs images montrant des hématomes, qu’elle attribue à des violences conjugales. Elle évoque également des insultes, des menaces, des pressions et un climat personnel devenu insupportable depuis sa demande de divorce.

France Télévisions face à un malaise grandissant

La situation place France Télévisions dans une position délicate. Jimmy Mohamed incarne depuis plusieurs années une parole médicale populaire, accessible et très médiatisée. Son image repose sur la confiance, la prévention, la santé et la pédagogie. Or, ces accusations viennent heurter frontalement cette image publique. France Télévisions aurait donc décidé de prendre ses distances, au moins temporairement. Une intervention prévue dans le journal de 20 heures de France 2 aurait été annulée, signe que le groupe audiovisuel public ne peut pas faire comme si rien ne se passait.

Une rentrée déjà fragilisée pour “Le Mag de la santé”

L’affaire tombe au plus mauvais moment pour Jimmy Mohamed. Le médecin doit rester une figure importante du Mag de la santé, programme appelé à évoluer à la rentrée. Son rôle à venir se retrouve désormais entouré d’incertitudes. Pour France Télévisions, le problème dépasse la simple gestion d’une polémique. La chaîne publique doit arbitrer entre plusieurs impératifs : respecter la présomption d’innocence, ne pas condamner sans décision de justice, mais aussi ne pas banaliser des accusations de violences conjugales, surtout lorsqu’elles visent une personnalité chargée de parler santé, bien-être et prévention au grand public.

Une image publique lourdement abîmée

Le choc est d’autant plus fort que Jimmy Mohamed s’est imposé comme un médecin médiatique rassurant, souvent sollicité pour donner des conseils de santé, commenter l’actualité médicale ou vulgariser des sujets sensibles. Cette proximité avec le public rend l’affaire encore plus explosive. Les accusations portées contre lui viennent créer un contraste brutal entre l’image du professionnel de santé bienveillant et le témoignage livré par son ex-compagne. Même sans décision judiciaire, l’impact médiatique est déjà terrible.

Une affaire sous haute surveillance

Pour l’instant, l’avenir audiovisuel de Jimmy Mohamed reste suspendu aux prochaines décisions de ses employeurs et à l’évolution éventuelle du dossier. France Télévisions semble avoir choisi la prudence. RTL, de son côté, maintiendrait pour le moment sa collaboration avec le médecin. Jusqu’à quand ? La réponse viendra bien assez tôt…