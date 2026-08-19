Encore ! Patrick Bruel visé par une nouvelle plainte pour tentative de viol, déposée par une femme tout juste majeure au moment des faits

Une nouvelle plainte pour « tentative de viol » a été déposée contre Patrick Bruel. L’information a été révélée par Franceinfo. L’avocate Myriam Guedj-Benayoun, qui représente plusieurs femmes mettant en cause le chanteur, a annoncé ce mercredi 19 août que cette plainte avait été déposée au cours de l’été. Elle concerne des faits anciens et s’ajoute aux nombreuses procédures visant désormais l’artiste de 67 ans.

Une jeune femme du monde du spectacle dénonce une tentative de viol

Selon Myriam Guedj-Benayoun, la nouvelle plaignante était « extrêmement jeune, tout juste majeure » au moment des faits qu’elle dénonce. Elle évoluait alors dans le monde du spectacle. L’avocate décrit les circonstances rapportées par sa cliente : « On retrouve à nouveau le même mode opératoire : on est dans le monde du spectacle, elle est approchée, invitée à une soirée et finalement à cette soirée, elle sera seule avec Patrick Bruel et c’est là qu’elle va dire qu’elle est victime de tentative de viol. » La date précise des faits n’a pas été communiquée. Ceux-ci seraient suffisamment anciens pour être, en principe, concernés par la prescription. L’avocate estime toutefois que la justice devra examiner la possibilité d’une connexité avec d’autres faits faisant déjà l’objet de procédures.

D’autres témoignages doivent être transmis aux juges en septembre

Le dossier pourrait encore s’étoffer. Myriam Guedj-Benayoun annonce qu’elle transmettra aux juges d’instruction, au mois de septembre, plusieurs nouveaux témoignages de femmes qui ne souhaitent pas nécessairement porter plainte. Ces femmes veulent néanmoins faire connaître à la justice les faits qu’elles affirment avoir subis. Selon l’avocate, leurs témoignages portent principalement, là encore, sur des tentatives de viol. Ces nouveaux éléments doivent désormais être examinés par les magistrats chargés du dossier. Leur transmission ne signifie pas automatiquement qu’ils donneront lieu à de nouvelles mises en examen.

Patrick Bruel déjà mis en examen dans quatre affaires

Patrick Bruel a été mis en examen le 10 juin 2026, après 48 heures de garde à vue, dans quatre dossiers distincts. Les procédures concernent un viol présumé à Neuilly-sur-Seine en 2008, une tentative de viol présumée à Bruxelles en 2010, ainsi que des accusations d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et de harcèlement sexuel à Ajaccio la même année. Dans quatre autres affaires, Patrick Bruel a été placé sous le statut de témoin assisté, un statut intermédiaire qui ne constitue pas une mise en examen. Le chanteur nie les faits qui lui sont reprochés et entend défendre son innocence devant la justice.

Au moins 31 plaintes recensées contre le chanteur

Les accusations se sont multipliées depuis le début de l’année. Au moins 31 plaintes visant Patrick Bruel pour des faits allégués de viol, tentative de viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel ont désormais été recensées. Certaines portent sur des faits remontant aux années 1990, d’autres sur des événements beaucoup plus récents. Plusieurs dossiers posent donc la question de la prescription. La nouvelle plainte annoncée ce mercredi s’ajoute notamment à deux plaintes déposées les 16 et 23 juillet. Une femme dénonçait un viol présumé remontant à 1994, tandis qu’une autre accusait Patrick Bruel d’une agression sexuelle qui aurait été commise en 2005.

Le contrôle judiciaire de Patrick Bruel au cœur d’une bataille judiciaire

Parallèlement aux investigations sur les accusations elles-mêmes, la justice doit trancher la question du contrôle judiciaire imposé à Patrick Bruel. Après sa mise en examen, le chanteur avait notamment interdiction de quitter le territoire français. Le 21 juillet, le juge d’instruction a accepté une demande de ses avocats visant à lever cette interdiction. Le parquet de Nanterre a fait appel de cette décision, qu’il considère comme « injustifiée » et « excessive ». La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a examiné cet appel à la mi-août. Le délibéré est attendu le 16 septembre. En attendant cette décision, Patrick Bruel reste autorisé à voyager à l’étranger.

Une nouvelle étape judiciaire attendue en septembre

Le mois de septembre s’annonce donc important dans le dossier. Outre la décision concernant le contrôle judiciaire du chanteur, les magistrats doivent recevoir les nouveaux témoignages annoncés par Myriam Guedj-Benayoun. La justice devra déterminer quelles suites donner à cette nouvelle plainte pour tentative de viol et aux témoignages supplémentaires, notamment au regard de l’ancienneté des faits dénoncés et des règles de prescription.