Turki Alalshikh clashe Dua Lipa après son refus de chanter pour Fury-Joshua: «Peut-être qu’elle a quelque chose contre les Arabes»

Turki Alalshikh a créé la surprise en s’en prenant publiquement à Dua Lipa. Le président de la General Entertainment Authority saoudienne voulait faire venir la star britannique pour le combat très attendu entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Face au refus de la chanteuse, il a publiquement évoqué plusieurs explications, allant jusqu’à suggérer un possible problème avec les Arabes. Dua Lipa n’a, pour l’heure, pas répondu publiquement à ces déclarations.

Dua Lipa refuse de chanter pour Fury-Joshua

La scène s’est déroulée mercredi, lors de la première conférence de presse consacrée au combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Turki Alalshikh, acteur central de l’organisation de l’événement, a pris la parole alors qu’il expliquait notamment les raisons ayant conduit à organiser le combat au Principality Stadium de Cardiff plutôt qu’à Londres.

C’est à ce moment qu’il a évoqué Dua Lipa, qu’il souhaitait manifestement voir se produire à l’occasion de cette affiche.

« Je sais que Dua Lipa ne se produira pas dans le stade parce qu’elle n’aime pas la boxe, et peut-être qu’elle ne m’aime pas », a déclaré Turki Alalshikh.

Une sortie inattendue alors que la chanteuse britannique compte parmi les artistes les plus populaires de la planète. Dua Lipa, qui possède également les citoyennetés albanaise et kosovare, poursuit une carrière internationale qui l’a notamment conduite en France avec son Radical Optimism Tour. Elle avait marqué son passage à Lyon en reprenant Dernière Danse d’Indila, comme nous le racontions dans cet article⁠.

« Peut-être qu’elle a quelque chose contre les Arabes »

Turki Alalshikh ne s’est toutefois pas arrêté à la question de la boxe. Après une intervention venue de la salle, le dirigeant saoudien a avancé une autre hypothèse pour expliquer le refus de l’artiste : « Peut-être qu’elle a quelque chose contre les Arabes. »

Aucun élément ne permet cependant d’établir que le refus de Dua Lipa soit lié aux origines de Turki Alalshikh ou à l’Arabie saoudite. La chanteuse n’a pas donné publiquement de raison allant dans ce sens et n’avait pas répondu à ces propos au moment de leur diffusion.

La chanteuse de Levitating et Houdini est habituée aux événements internationaux et aux concerts de très grande ampleur. Sa carrière lui a permis d’accumuler une fortune estimée à 115 millions de livres dès 2025, alors qu’elle n’avait que 29 ans, selon le classement du ⁠Sunday Times⁠ consacré aux Britanniques de moins de 40 ans⁠.

Fury-Joshua au cœur d’un événement gigantesque

Cette polémique éclate à un peu plus de deux mois du combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Les deux poids lourds britanniques se retrouveront à Cardiff en décembre, dans une affiche attendue depuis des années. La première conférence de presse a également donné lieu à leur premier face-à-face officiel depuis l’annonce du combat.

Turki Alalshikh joue depuis plusieurs années un rôle considérable dans l’organisation de grands combats internationaux. Pour Fury-Joshua, son ambition dépasse une nouvelle fois le seul affrontement sportif, avec la volonté d’organiser un événement de très grande ampleur autour du combat.

Dua Lipa ne devrait donc pas en faire partie. Reste désormais à savoir si la chanteuse choisira de répondre aux déclarations de Turki Alalshikh et, surtout, à son allusion aux Arabes, qui a rapidement dépassé le cadre de la promotion de Fury-Joshua.