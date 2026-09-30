Greg Guillotin : "Je lui payais tout", "elle en a bien profité", "elle est de mauvaise foi"… des messages privés sur son ex-compagne très loin de ses excuses publiques

Des messages privés de Greg Guillotin révèlent une vision controversée de sa relation avec son ex-compagne, Valentine Bonnet. Contrairement à ses excuses publiques, il charge celle-ci, critiquant sa recréation de leur histoire commune et affirmant qu'elle a profité de leurs années ensemble. Ces échanges mettent en lumière une incohérence entre son discours public et ses opinions privées.

De nouveaux échanges privés de Greg Guillotin, publiés par CGTV à partir de captures d’écran semblant provenir de son ancien conseiller en communication de crise, dévoilent ce que l’humoriste et youtubeur disait en privé de son ancienne compagne Valentine Bonnet après l’éclatement de l’affaire de violences conjugales.

Dans ces messages, Greg Guillotin charge son ex-compagne, lui reproche de « réécrire l’histoire », conteste la manière dont elle décrit leurs sept années de relation et insiste sur le confort matériel dont elle aurait bénéficié à ses côtés.

Ces échanges prennent une dimension particulière au regard de ce que nous avions révélé dès le début du scandale. Le 6 septembre, nous expliquions que Greg Guillotin avait fait appel à un spécialiste de la communication de crise au moment de ses excuses publiques⁠. Nous mettions alors en doute la spontanéité et la sincérité de ce mea culpa. Les captures d’écran renforcent ces interrogations : loin du discours public centré sur ses regrets, Greg Guillotin tient en privé un discours beaucoup plus offensif contre son ancienne compagne.

« Valentine a pas du tout vécu 7 années d’horreur »

Dans l’un de ces échanges, Greg Guillotin conteste directement la présentation faite par Valentine Bonnet de leurs années de vie commune : « Valentine a pas du tout vécu 7 années d’horreur. Elle bossait pas. Elle gérait juste les artisans parfois. Je lui mettais tout à dispo : une voiture, la maison, elle était heureuse d’y passer ses journées avec les animaux… je lui payais tout : vacances de rêves, nourriture, vêtements… » Il ajoute : « Elle en a bien profité de tt ça. »

Greg Guillotin met ainsi en avant le niveau de vie qu’il affirme avoir offert à son ancienne compagne. Maison, voiture, voyages, nourriture ou vêtements : il énumère ce qu’il dit avoir financé durant leur relation.

Ces propos apparaissent après la plainte déposée par Valentine Bonnet pour violences conjugales et harcèlement⁠. L’humoriste et youtubeur a reconnu publiquement avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne.

« Mauvaise foi permanente », « beaucoup d’insultes » : Greg Guillotin charge son ex-compagne

Dans un autre échange, Greg Guillotin énumère les reproches qu’il adresse à Valentine Bonnet. Il évoque une « mauvaise foi permanente », « aucune remise en question de sa part », « bcp d’insultes », un « manque de maturité émotionnelle » et « aucune motivation à l’effort de manière générale ».

Il affirme également avoir eu « du mal à la faire chercher un travail » et explique qu’elle aurait suivi une formation d’éducation canine avant d’exercer cette activité pendant environ six mois à mi-temps puis, selon lui, de l’abandonner.

Greg Guillotin défend également la répartition des tâches au sein du couple : « avait du mal à comprendre que c’était normal que je lui demande de gérer la maison et les travaux si j’avais des horaires très lourds et qu’elle restait à la maison. Je ramenais tout l’argent. C’était une répartition normale, pas un aspect misogyne de ma personne. »

Il lui reproche enfin de le faire passer « pour un bourreau » alors qu’elle aurait, selon lui, bénéficié de « vacances de rêves aux 4 coins du monde », n’aurait « rien payé » et se serait « faite entretenir financièrement ».

« Elle était très amoureuse, n’avait pas peur de moi »

Greg Guillotin développe ensuite sa propre version de leurs sept années de relation et accuse directement son ancienne compagne d’en modifier aujourd’hui le récit : « Je lui reproche de réécrire l’histoire. Elle était contente de son confort, aimais bcp de côtés de ma personne, n’a pas vécu séquestrée, était très amoureuse, n’avait pas peur de moi. On a vécu bcp de très bons moments. » Il affirme également lui avoir « demandé de partir de très nombreuses fois » sans qu’elle ne quitte leur domicile.

L’humoriste et youtubeur insiste aussi sur son propre comportement pendant leur vie commune : « J’ai très souvent été doux, tendre, sentimental et tourné vers elle. Je voulais tjs lui faire plaisir et prendre son avis en compte : du choix des destinations de vacances à la moindre plinthe de la maison… je voulais que tout lui plaise tout le temps… »

Ces messages révèlent le discours que Greg Guillotin tient en privé sur son ex-compagne, bien loin ses excuses publiques centrées sur ses propres violences et ses regrets.

Un discours privé très différent du mea culpa public

Greg Guillotin avait reconnu publiquement avoir été violent avec son ancienne compagne⁠ en affirmant notamment : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. À celle qui a partagé ma vie pendant sept ans, je dois des excuses. Je les présente ici, une nouvelle fois, publiquement, même si je sais que cela peut sembler dérisoire. »

Dès le lendemain, nous révélions l’intervention de Florian Silnicki, fondateur de LaFrenchCom et spécialiste de la communication de crise, dans la gestion de cette prise de parole.

Les nouvelles captures d’écran de messages privés montrent aujourd’hui ce que Greg Guillotin disait parallèlement en privé : il reprochait à Valentine Bonnet de « réécrire l’histoire », assurait qu’elle « n’avait pas peur » de lui, mettait en avant les bons moments de leur relation et estimait qu’elle avait « bien profité » du confort matériel qu’il lui procurait.

Et Greg Guillotin finit par se brouiller avec son conseiller en communication de crise

Les captures d’écran révèlent enfin que la collaboration entre Greg Guillotin et Florian Silnicki s’est terminée par un clash. Après avoir reçu un message vocal de Greg Guillotin, le spécialiste de la communication de crise lui écrit : « Je stoppe cette collaboration. On ne me parle pas comme ça. »

Quelques jours plus tard, Greg Guillotin tente de renouer le dialogue et reconnaît lui-même le ton employé : « Je te renouvelle mes excuses et espère qu’on pourra se parler et passer outre mon vocal qui certes était trop agressif. »

Il revient encore sur l’incident dans un autre message : « Comme tu le sais, je suis forcément aussi en ce moment à fleur de peau et stressé par les événements. Donc j’ai sûrement été trop agressif dans mon ton dans ce vocal. »

Puis il présente une nouvelle fois ses excuses : « On aurait dû s’appeler et j’aurais pas dû laisser ce vocal, on aurait parlé de vive voix et on se serait mieux compris. Bref. Je te présente en tout cas mes excuses. »

Visiblement, il n’y a pas qu’avec son ex-compagne que Greg Guillotin a été « trop agressif »…