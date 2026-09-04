Greg Guillotin visé par une plainte de son ex-compagne pour violences conjugales et harcèlement: elle dénonce des coups, une surveillance et une emprise

Greg Guillotin fait l'objet d'une plainte déposée par son ex-compagne pour violences conjugales et harcèlement, l'accusant de violences physiques et morales sur plusieurs années. Des épisodes de violences, ainsi qu'un système de surveillance à domicile, sont décrits. Aucun service d'enquête n'a encore été saisi et Guillotin demeure présumé innocent.

Greg Guillotin, connu pour ses caméras cachées et notamment Le Pire Stagiaire, est visé par une plainte déposée par son ex-compagne pour violences conjugales et harcèlement. La jeune femme, aujourd’hui âgée de 27 ans, l’accuse de violences physiques répétées, mais également d’humiliations, d’insultes, de dénigrement et d’un système de surveillance au sein de leur domicile. Les faits dénoncés se seraient déroulés sur plusieurs années.

La plainte a été déposée le 17 juin 2026 auprès du procureur de la République d’Évry, dans l’Essonne. Ce vendredi 4 septembre, le parquet a précisé qu’aucun service d’enquête n’avait encore été saisi. Greg Guillotin reste, à ce stade, présumé innocent.

Une relation commencée alors qu’elle avait 19 ans

La jeune femme explique avoir rencontré Greg Guillotin sur les réseaux sociaux alors qu’elle était âgée de 19 ans, tandis que lui en avait 35. Leur relation aurait duré de 2019 à 2026. Selon elle, les premières violences physiques seraient apparues en avril 2022, dans le logement du couple situé en région parisienne. La plaignante décrit ensuite plusieurs épisodes qui se seraient produits en France mais aussi lors de voyages à l’étranger.

Les accusations arrivent alors que plusieurs personnalités médiatiques ont récemment été confrontées à des accusations de violences dans leur vie privée. Jimmy Mohamed a notamment été accusé de violences conjugales par son épouse⁠, des faits que le médecin et animateur conteste. France Télévisions a depuis décidé de l’écarter de ses antennes⁠.

Coups de pied aux Maldives, gifle au Maroc et coup de poing à l’œil

Dans sa plainte, l’ancienne compagne de Greg Guillotin décrit plusieurs violences physiques présumées particulièrement précises. Elle affirme avoir reçu un coup de pied en décembre 2022, alors que le couple se trouvait aux Maldives. L’année suivante, pendant un séjour au Maroc, elle accuse le youtubeur de lui avoir porté une gifle et plusieurs coups de pied, mais également de lui avoir jeté un bol de céréales au visage.

Lors de ce même voyage, Greg Guillotin lui aurait fait croire qu’il avait annulé son billet d’avion retour. La jeune femme rapporte enfin un autre épisode en 2024, au cours duquel elle affirme avoir reçu un coup de poing au niveau d’un œil. Ces faits restent à établir judiciairement. La plainte est désormais entre les mains du parquet d’Évry.

Des caméras installées dans leur domicile

Au-delà des violences physiques qu’elle dénonce, l’ex-compagne de Greg Guillotin décrit également un système de contrôle et de surveillance qui se serait progressivement installé dans leur vie quotidienne.

Des caméras auraient notamment été installées dans leur domicile au cours de l’année précédant leur séparation. Leur installation aurait initialement été justifiée par la nécessité de surveiller un artisan qui effectuait des travaux dans la maison.

La jeune femme affirme cependant que Greg Guillotin aurait ensuite utilisé ces caméras pour surveiller ses faits et gestes à distance. Il lui aurait notamment reproché de se reposer ou de ne pas accomplir certaines tâches comme il le souhaitait.

La plaignante décrit plus largement des années marquées, selon elle, par les insultes, les humiliations et le dénigrement, qu’elle associe à une situation d’emprise.

« Des années de coups, d’insultes et de dénigrement »

Me Jean-Baptiste Riolacci, avocat de la jeune femme, affirme que sa cliente a remis au parquet les éléments dont elle disposait afin d’étayer sa plainte. L’avocat a déclaré : « Ma cliente a fait preuve d’un grand courage en dénonçant des années de coups, d’insultes et de dénigrement de la part de son ancien compagnon. »

La jeune femme explique également avoir décidé de saisir la justice par crainte que les comportements qu’elle attribue à son ancien compagnon puissent se reproduire avec d’autres femmes.

Greg Guillotin n’a pas encore répondu aux accusations

Âgé de 43 ans, Greg Guillotin s’est fait connaître grâce à ses vidéos de caméras cachées et ses canulars, avant d’acquérir une importante notoriété avec Le Pire Stagiaire. Sa chaîne YouTube rassemble aujourd’hui environ 4,5 millions d’abonnés. Sollicité au sujet de la plainte déposée contre lui, le vidéaste n’a pas souhaité réagir. À ce vendredi 4 septembre, le parquet d’Évry indique qu’aucun service d’enquête n’a encore été saisi. Les accusations formulées par son ancienne compagne n’ont donc, à ce stade, fait l’objet d’aucune décision judiciaire. Greg Guillotin bénéficie de la présomption d’innocence.