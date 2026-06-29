Jimmy Mohamed : son épouse l’accuse de violences conjugales et diffuse des photos d’ecchymoses

Jimmy Mohamed, médecin généraliste et animateur très exposé à la télévision comme à la radio, est visé par de graves accusations formulées publiquement par son épouse, Souailla Mohamed. Celle-ci affirme avoir engagé une procédure de divorce après 15 ans de mariage. Le couple a trois enfants.

Dans plusieurs publications Instagram, Souailla Mohamed évoque un climat devenu insupportable depuis sa demande de séparation. Elle affirme subir des insultes, des menaces, ainsi que des sollicitations répétées de femmes et de personnes de son entourage. Elle décrit une situation de pression et d’épuisement, tout en liant ces tensions à la procédure de divorce en cours.

Des photos d’hématomes publiées en ligne

L’élément le plus marquant de cette nouvelle prise de parole tient aux images diffusées par Souailla Mohamed. Plusieurs clichés montrent des marques sombres et des ecchymoses visibles sur ses bras. Ces photos sont présentées comme datant de décembre 2025 et janvier 2026.

Souailla Mohamed accompagne ces images de propos accusatoires, dans lesquels elle évoque des violences « de tout type » et dénonce le silence qui lui aurait été demandé au nom de la protection des enfants. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont immédiatement provoqué de nombreuses réactions.

Une séparation sur fond d’accusations multiples

Au-delà des photos, Souailla Mohamed accuse également son mari d’infidélités. Elle affirme que la situation conjugale se serait dégradée dans un contexte mêlant divorce, tensions personnelles, accusations de violences psychologiques et conflits autour de l’image publique du médecin.

Cette affaire n’apparaît pas isolée dans le temps. En décembre 2025, Souailla Mohamed avait déjà pris la parole publiquement pour accuser Jimmy Mohamed de violences psychologiques. À l’époque, ses déclarations avaient déjà suscité une forte attention médiatique, notamment parce que Jimmy Mohamed est une figure populaire de la prévention santé.

Aucune décision judiciaire connue à ce stade

À ce jour, les accusations relayées publiquement restent des accusations. Aucune décision judiciaire connue ne permet d’établir les faits décrits par Souailla Mohamed. Jimmy Mohamed bénéficie donc de la présomption d’innocence.

Le médecin ne s’est pas exprimé publiquement sur ces nouvelles accusations, selon les éléments disponibles. Son silence laisse l’affaire évoluer principalement sur le terrain médiatique et numérique, où les images et les déclarations de son épouse circulent rapidement.

Une carrière menacée ?

Jimmy Mohamed est connu du grand public comme médecin vulgarisateur, animateur du Magazine de la santé et intervenant sur RTL. Cette notoriété donne une résonance particulière aux accusations portées contre lui, car elles touchent une personnalité associée à la parole médicale, à la pédagogie et à la prévention.

L’affaire se situe désormais à la croisée de trois registres : une séparation conjugale, des accusations de violences et une crise d’image publique. Les prochaines prises de parole éventuelles, judiciaires ou personnelles, détermineront jusqu’où peut aller ce scandale…