Côtes-d’Armor : seize blessés après l’affaissement d’un gradin lors d’un spectacle

Un gradin s'affaisse lors d'un spectacle au château de Bienassis, blessant seize personnes. L'accident se produit avec environ cent spectateurs présents. Cinq blessés sont transportés à l'hôpital, tandis qu'une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incident, notamment les conditions d'installation et les contrôles réalisés.

Seize personnes ont été légèrement blessées mardi soir après l’affaissement d’un gradin installé devant le château de Bienassis, à Erquy, dans les Côtes-d’Armor. L’accident s’est produit vers 21 h 30, au moment où le public prenait place pour assister à un spectacle son et lumière. Environ une centaine de spectateurs se trouvaient sur la structure lorsqu’elle a cédé.

Les secours ont pris en charge seize victimes considérées en urgence relative. Cinq d’entre elles ont été transportées au centre hospitalier de Saint-Brieuc afin d’y recevoir des examens et des soins complémentaires. Aucun blessé grave n’a été signalé, tandis que les autres spectateurs ont pu quitter les lieux sans difficulté.

Une enquête sur les causes de l’affaissement

Le public venait assister à la dernière des quatre représentations d’un spectacle consacré à Anne de Bretagne. Projetée sur la façade du château de Bienassis, cette création réunissait près de 80 figurants et associait musique, effets lumineux, mise en scène historique et final pyrotechnique. Les participants au spectacle ont également pu évacuer le site dans le calme après l’accident.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises de l’affaissement du gradin. Les investigations devront notamment établir si l’accident résulte d’un défaut de montage, d’une fragilité de la structure ou d’un autre problème technique. Les conditions d’installation et les contrôles réalisés avant l’accueil du public devraient également être examinés