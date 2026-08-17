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Cannes : dix blessés et une personne portée disparue après une collision entre deux bateaux

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Cannes : dix blessés et une personne portée disparue après une collision entre deux bateaux

Une collision entre deux bateaux de plaisance a fait au moins dix blessés dans la nuit de dimanche à lundi dans la baie de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Une onzième personne était toujours portée disparue tôt lundi matin, selon un premier bilan communiqué par la préfecture maritime de la Méditerranée.

L’accident s’est produit au large de Théoule-sur-Mer, dans le golfe de La Napoule. Les circonstances précises de l’abordage entre les deux navires restent à déterminer. Les dix personnes retrouvées ont été prises en charge par les secours, mais aucune précision n’a encore été communiquée sur la nature de leurs blessures ni sur leur état de santé.

D’importants moyens de secours mobilisés

Une vaste opération a été déclenchée dans la zone afin de secourir les occupants des deux embarcations et de retrouver la personne disparue. Des moyens maritimes, terrestres et aériens ont été engagés au cours de la nuit, dans des conditions qui n’ont pas été détaillées par les autorités.

Les recherches devaient reprendre au lever du jour afin de profiter d’une meilleure visibilité. Une enquête devra également établir la trajectoire des bateaux, leur vitesse au moment de la collision et les conditions de navigation. Les autorités n’ont pas encore communiqué l’identité des personnes impliquées ni les caractéristiques des deux navires.

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