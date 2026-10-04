Terrible camouflet pour l’OM! Zidane, l’idole de Marseille, admet s’inspirer du PSG pour les Bleus: «Le PSG, c’est tout ce que j’aime. Ce sont mes principes de jeu.»

Voilà une déclaration qui risque de passer beaucoup mieux à Paris qu’à Marseille. Ce dimanche, Zinédine Zidane a reconnu trouver dans le PSG une véritable source d’inspiration pour le jeu qu’il veut installer avec l’équipe de France. Pressing haut, possession, prise d’initiative : le sélectionneur des Bleus multiplie les compliments sur le football parisien et affirme même y retrouver ses propres principes. Pour l’OM, le camouflet est total : l’une des plus grandes idoles de Marseille prend son meilleur ennemi comme référence : « Ah oui, il y a beaucoup de principes de jeu que j’apprécie au PSG. C’est une équipe qui entreprend, qui va chercher très haut son adversaire. Elle veut jouer avec le ballon et ne pas courir derrière. C’est tout ce que j’aime. Ce sont mes principes de jeu. »

Les mots sont particulièrement flatteurs pour le PSG. Zidane ne retient pas une individualité ou une performance isolée. Il vante le projet collectif parisien, sa manière d’attaquer, de presser et de maîtriser les rencontres. Et lorsqu’il réfléchit au football qu’il veut faire pratiquer aux Bleus, c’est bien dans ce PSG qu’il retrouve une partie de ses idées.

Zidane valide le modèle de jeu du PSG

La déclaration est forte. Zidane parle d’une équipe qui « entreprend », qui va chercher son adversaire « très haut » et qui veut constamment jouer avec le ballon. Le PSG incarne ainsi plusieurs des qualités que le nouveau sélectionneur souhaite désormais retrouver en équipe de France.

La dernière phrase est encore plus explicite : « C’est tout ce que j’aime. Ce sont mes principes de jeu. » Difficile de rendre hommage plus directement au travail réalisé à Paris. Le football du PSG correspond à celui que Zidane aime et à celui qu’il entend développer avec les Bleus.

L’ancien numéro 10 assume d’ailleurs depuis longtemps cette obsession du ballon. « J’étais meneur de jeu et je n’aimais pas courir derrière le ballon. » Son équipe de France doit donc chercher à commander les rencontres plutôt qu’à les subir. Et le PSG lui offre aujourd’hui un exemple concret de cette philosophie au plus haut niveau.

Pour Marseille, le coup est rude

À Paris, les propos de Zidane sont une reconnaissance. À Marseille, ils sont autrement plus difficiles à avaler. Zidane est né dans la cité phocéenne, a grandi à La Castellane et reste une véritable icône locale. Même s’il n’a jamais porté le maillot de l’OM chez les professionnels, son lien avec Marseille est profondément ancré dans l’imaginaire des supporters.

Or cette idole marseillaise désigne aujourd’hui les qualités du PSG comme des principes qu’elle partage. Le rival parisien n’est plus uniquement salué pour ses résultats : son football devient une référence pour le sélectionneur de l’équipe de France.

Zidane avait déjà choisi Paris en 2025

Ce n’est d’ailleurs pas la première déclaration de Zidane susceptible de faire grincer des dents à Marseille. Avant la finale de la Ligue des champions 2025 contre l’Inter Milan, il avait déjà pris position en faveur d’une victoire du PSG⁠.

« Même moi, je suis marseillais, mais il va falloir que l’équipe française gagne ! », avait alors déclaré Zidane. Paris avait ensuite remporté la première Ligue des champions de son histoire.

Un an plus tard, Zidane va beaucoup plus loin sur le terrain du jeu. Il ne souhaite plus simplement voir le club français gagner une finale européenne : il explique que plusieurs principes développés par le PSG sont précisément ceux qu’il apprécie et qu’il partage.

Le PSG comme référence, les Bleus encore en construction

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France⁠, Zidane veut donner davantage de maîtrise aux Bleus. Son objectif est clair : posséder le ballon, jouer plus haut et transformer cette domination en occasions.

Le sélectionneur reconnaît cependant que son équipe doit encore progresser. « On doit encore travailler et ne pas avoir simplement une possession stérile. Sur les 30-40 derniers mètres, il faut avoir cette accélération et trouver certaines failles qui nous permettent d’être plus dangereux, mais ça va venir. »

Après le nul face à l’Italie (1-1), Zidane avait déjà défendu le football proposé par ses joueurs⁠. « Je suis content du contenu, pas du résultat car je pense qu’on méritait mieux. »

L’idole de Marseille regarde vers le meilleur ennemi

Pour le PSG, difficile de rêver meilleur compliment. L’un des plus grands joueurs de l’histoire du football français, désormais sélectionneur des Bleus, reconnaît publiquement que le jeu parisien correspond à sa propre vision du football.

Pour l’OM, l’image est beaucoup moins flatteuse. Zidane, enfant de Marseille et idole de la cité phocéenne, trouve chez le PSG les principes dont il veut s’inspirer pour bâtir ses Bleus. Et cette fois, ce sont ses propres mots qui le disent : « Paris, c’est tout ce que j’aime. Ce sont mes principes de jeu. »