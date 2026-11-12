Premier League : le fiasco pour Pierre Sage, viré par Crystal Palace après 5 mois. Un retour à Lens se précise

Après un passage de cinq mois à Crystal Palace, Pierre Sage est licencié en raison des résultats catastrophiques du club, dernier de la Premier League. Sa possible réintégration au RC Lens, qu'il avait quitté après une saison historique, est envisagée, avec des discussions déjà entamées entre les parties.

L’aventure anglaise de Pierre Sage a tourné court. Crystal Palace a officialisé ce jeudi le licenciement de l’entraîneur français de 47 ans, seulement cinq mois après son arrivée en Premier League. Avec deux victoires en dix journées, sept points et une dernière place au classement, le club londonien a décidé de changer d’entraîneur. Le technicien pourrait désormais retrouver le RC Lens, qu’il avait quitté en juin après une saison historique.

La décision a été annoncée officiellement par Crystal Palace, qui a également confirmé le départ de trois membres de l’encadrement technique : Jamal Alioui, Damien Della Santa et Sandy Guichard. Dans son communiqué, le club remercie « Pierre et son équipe pour leurs efforts durant leur passage dans le sud de Londres » et leur souhaite bonne chance pour la suite. Le nom du successeur de Pierre Sage n’a pas encore été annoncé.

Deux victoires, sept défaites : le bilan catastrophique de Crystal Palace

Recruté en juin pour succéder à Oliver Glasner, Pierre Sage n’a jamais réussi à installer durablement son équipe dans la première moitié du classement. Après dix journées de Premier League, Crystal Palace ne compte que sept points, avec deux victoires, un match nul et sept défaites. Les Eagles occupent la 20e et dernière place du championnat anglais.

Les difficultés ont également été défensives. Avec 24 buts encaissés en dix rencontres, Crystal Palace possède la pire défense de Premier League. La défaite à domicile contre Liverpool (1-3), dimanche dernier, a constitué le quatrième revers consécutif du club en championnat et précipité la décision de ses dirigeants.

Toutes compétitions confondues, Pierre Sage aura dirigé seize rencontres sur le banc londonien, pour cinq victoires, trois matchs nuls et huit défaites. Son contrat devait pourtant courir jusqu’en juin 2029.

Le technicien français avait également dû composer avec plusieurs départs importants durant le mercato estival, notamment ceux de Maxence Lacroix et Daniel Muñoz. Le défenseur Marc Guéhi avait, lui aussi, quitté le club quelques mois auparavant pour rejoindre Manchester City.

Plus de 7 millions d’euros d’indemnités évoqués

Le départ de Pierre Sage pourrait coûter cher à Crystal Palace. Sous contrat jusqu’en 2029, l’entraîneur français devrait percevoir une indemnité correspondant à environ 18 mois de salaire, selon les informations qui circulent autour de son licenciement.

Avec une rémunération mensuelle estimée à près de 400 000 euros, cette indemnité pourrait dépasser sept millions d’euros. Ce montant reste toutefois une estimation et n’a pas été officiellement confirmé par Crystal Palace.

Le club anglais avait déjà déboursé près de cinq millions d’euros l’été dernier pour obtenir son départ du RC Lens. Cinq mois après cet investissement, les dirigeants londoniens doivent donc rechercher un nouvel entraîneur. Thomas Frank, ancien technicien de Brentford et Tottenham, figure parmi les principaux candidats évoqués pour lui succéder.

Lens veut récupérer l’entraîneur qui lui a offert la Coupe de France

Le licenciement de Pierre Sage pourrait accélérer son retour au RC Lens. Le président lensois Joseph Oughourlian souhaite retrouver le technicien qui avait conduit les Sang et Or à une saison 2025-2026 exceptionnelle, marquée par une deuxième place en Ligue 1, une qualification pour la Ligue des champions et la première Coupe de France de l’histoire du club.

Pierre Sage avait quitté Lens en juin pour tenter l’aventure anglaise, après avoir été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Son départ avait nécessité un accord financier entre les deux clubs, Crystal Palace acceptant de payer une indemnité de transfert pour récupérer le Français et son adjoint Jamal Alioui.

Depuis, Lens a connu une période particulièrement agitée. Dino Toppmöller, nommé pour succéder à Sage, a quitté son poste en septembre. Yannick Cahuzac lui a succédé avant d’être à son tour démis de ses fonctions ce mardi, après une série de mauvais résultats, notamment en Ligue des champions.

Le retour de Pierre Sage est désormais la priorité des dirigeants lensois. Des discussions ont déjà eu lieu entre les différentes parties et un accord verbal est évoqué, même si aucune nomination officielle n’a encore été annoncée.

Un retour espéré avant la réception de Toulouse

Le calendrier pourrait pousser Lens à accélérer les négociations. Les Sang et Or doivent recevoir Toulouse lors de la prochaine journée de Ligue 1, avant un déplacement à Leipzig en Ligue des champions, trois jours plus tard.

Les dirigeants lensois souhaitent disposer rapidement d’un nouvel entraîneur afin de préparer ces deux rencontres. Pierre Sage présente l’avantage de connaître parfaitement le club, son fonctionnement et une partie importante de son effectif.

L’entraîneur français pourrait également accepter une rémunération inférieure à celle qu’il percevait en Angleterre pour retrouver le banc lensois. Son départ officiel de Crystal Palace lève désormais l’un des principaux obstacles à son retour dans le Pas-de-Calais.

Cinq mois après avoir quitté Lens pour découvrir la Premier League, Pierre Sage pourrait ainsi retrouver le stade Bollaert-Delelis et le club avec lequel il a remporté la Coupe de France au printemps dernier.