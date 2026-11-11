Équipe de France : Kylian Mbappé vers un forfait contre l’Italie, Zidane appelle un joueur du PSG en renfort

Kylian Mbappé est très probablement forfait pour le match de l'équipe de France contre l'Italie en raison d'une gêne aux ischio-jambiers. Zinédine Zidane, déjà privé de plusieurs joueurs, appelle en renfort Senny Mayulu du PSG. Les Bleus, leaders de leur groupe, visent la qualification pour les quarts de finale.

Nouveau coup dur pour Zinédine Zidane. À la veille du déplacement de l’équipe de France en Italie, Kylian Mbappé se dirige vers un forfait. Le capitaine des Bleus souffre d’une gêne aux ischio-jambiers et n’a pas participé à l’entraînement collectif ce mercredi matin à Clairefontaine. Son absence pour le choc de jeudi soir à Milan paraît désormais très probable. Le staff tricolore espère toutefois pouvoir le récupérer dimanche contre la Turquie, à Bordeaux.

Mbappé absent de l’entraînement, son forfait contre l’Italie presque acté

Kylian Mbappé est resté aux soins ce mercredi, à la veille de la rencontre entre l’Italie et la France, programmée jeudi à 20h45 au stade San Siro de Milan. L’attaquant du Real Madrid ressent une gêne musculaire aux ischio-jambiers qui devrait l’empêcher de disputer cette cinquième journée de Ligue des nations.

Aucune annonce officielle de forfait définitif n’a encore été communiquée, mais sa participation apparaît très compromise. La blessure ne serait cependant pas considérée comme grave. L’encadrement français privilégie la prudence afin de permettre à son capitaine de retrouver les terrains dès dimanche, pour la dernière rencontre de la phase de groupes contre la Turquie.

Cette nouvelle alerte physique intervient alors que Mbappé effectuait son retour en sélection après avoir manqué les trois dernières rencontres des Bleus. Le 25 septembre, lors de la victoire française en Turquie (1-0), il avait inscrit le but décisif avant de quitter prématurément la pelouse en raison d’une blessure au genou gauche.

Zidane accumule les forfaits et appelle Senny Mayulu

L’indisponibilité probable de Mbappé complique davantage les plans de Zinédine Zidane. Le sélectionneur doit déjà composer avec les absences d’Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram et Pierre Kalulu, tous contraints de renoncer à ce rassemblement.

Pour renforcer son secteur offensif, Zidane a décidé de faire appel à Senny Mayulu. Le jeune joueur du Paris Saint-Germain, âgé de 20 ans, initialement convoqué avec les Espoirs, rejoint les Bleus ce mercredi après-midi. Il découvrira pour la première fois l’équipe de France A.

Le Parisien bénéficie de ses bonnes performances récentes avec le PSG, où il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives lors de ses quatre dernières rencontres. Sa polyvalence offensive constitue une solution supplémentaire pour Zidane, déjà privé de plusieurs joueurs importants.

Saël Kumbedi et Éli Junior Kroupi avaient précédemment été appelés pour compenser les forfaits de Kalulu et Thuram. Tchouaméni, en revanche, n’a pas été remplacé.

Un choc décisif contre l’Italie avant de recevoir la Turquie

Comme nous l’expliquions lors de l’annonce de la liste de Zinédine Zidane pour affronter l’Italie et la Turquie⁠, les Bleus abordent ces deux dernières rencontres de Ligue des nations en position favorable.

Avec trois victoires et un match nul en quatre rencontres, l’équipe de France occupe la première place de son groupe avec 10 points, soit trois longueurs d’avance sur l’Italie. Un match nul jeudi à Milan suffirait aux Français pour assurer leur qualification en quarts de finale.

Après ce déplacement à San Siro, les hommes de Zinédine Zidane recevront la Turquie dimanche à Bordeaux, pour leur dernier match de la phase de groupes. Le staff médical tricolore espère pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour cette rencontre, même si sa participation dépendra de l’évolution de sa gêne musculaire.