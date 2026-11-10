Une vive altercation éclate sur BFMTV entre le député Alexis Corbière et Louise Montangon, menacée de mort. En plein débat sur les violences scolaires, Montangon quitte le plateau après des propos jugés inacceptables par la journaliste Sonia Mabrouk. Des députés appellent à une protection urgente pour la jeune militante face aux menaces graves qu'elle subit.

Vive altercation ce mardi soir sur BFMTV entre Alexis Corbière et Louise Montangon, responsable de l’UNI à Bordeaux. Alors que la jeune femme de 22 ans évoquait les menaces de mort et de viol dont elle affirme être victime, le député de L’Après lui a lancé : « Ne revenez pas, il y en a d’autres ! » Louise Montangon a quitté le plateau en direct, provoquant une réaction immédiate de Sonia Mabrouk, qui a dénoncé l’attitude du parlementaire.

Alexis Corbière lance « Ne revenez pas, il y en a d’autres ! » à une jeune femme menacée de mort

Le clash s’est produit dans l’émission La Question qui dérange, diffusée sur BFMTV, lors d’un débat consacré aux violences dans les lycées. Louise Montangon, responsable de l’UNI à Bordeaux, participait à la discussion face notamment à Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis et ancien membre de La France insoumise.

La jeune militante, particulièrement exposée médiatiquement depuis ses prises de position contre les blocages lycéens, évoquait les menaces de mort dont elle affirme faire l’objet depuis plusieurs semaines. La discussion s’est alors envenimée avec Alexis Corbière, qui lui a lancé : « Ne revenez pas, il y en a d’autres ! »

Une remarque particulièrement dure compte tenu des menaces dénoncées par son interlocutrice. Louise Montangon a finalement quitté le plateau en plein direct, alors que les échanges portaient précisément sur les violences et les intimidations.

Sonia Mabrouk prend la défense de Louise Montangon

La journaliste Sonia Mabrouk a immédiatement réagi aux propos du député. Visiblement choquée par la manière dont Alexis Corbière s’était adressé à la jeune femme, elle lui a rappelé la gravité de sa situation : « C’est vraiment pas bien. Elle a été menacée de mort ! »

Menaces d’égorgement et de viol : Louise Montangon vit dans la peur

Depuis plusieurs semaines, Louise Montangon affirme subir une campagne de harcèlement particulièrement violente. La responsable étudiante explique recevoir des dizaines d’appels téléphoniques menaçants, parfois en pleine nuit, ainsi que des messages visant également ses parents et son frère.

Invitée sur CNews dimanche, elle avait notamment rapporté les propos d’un individu l’ayant contactée par téléphone : « Par Allah, je sais où t’es, sale pute, je vais venir t’égorger. »

Selon son témoignage, certains interlocuteurs connaissent son adresse, son lieu de travail et les coordonnées de membres de sa famille. Elle affirme également que plusieurs de ses données personnelles ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

La jeune femme a expliqué avoir profondément modifié ses habitudes quotidiennes par crainte d’être agressée : « J’avais peur de sortir dans la rue. Je m’habillais en jogging avec des lunettes de soleil pour aller au travail. On m’a menacée de m’égorger et de me violer. »

Louise Montangon affirme avoir déposé plainte. Les auteurs de l’ensemble des menaces qu’elle dénonce n’ont pas été publiquement identifiés.

Trois députés demandent une protection d’urgence au ministre de l’Intérieur

La gravité des menaces visant Louise Montangon a également provoqué une réaction politique. Ce mardi, trois députés du parti Identité-Libertés, proche de Marion Maréchal, ont demandé au ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez de prendre des mesures de protection en urgence.

Anne Sicard, Thibaut Monnier et Eddy Casterman ont adressé un courrier au ministre afin de réclamer une évaluation des risques encourus par la jeune femme et sa famille. Ils souhaitent notamment que soient examinées les possibilités de sécuriser leurs déplacements et leur domicile, voire de mettre en place une protection policière individuelle.

Les parlementaires demandent également la désignation d’un interlocuteur policier chargé de centraliser les signalements et d’accompagner les démarches de Louise Montangon.

Dans leur courrier, ils insistent sur la nécessité de protéger les personnes menacées en raison de leurs prises de position publiques : « Une démocratie ne se mesure pas seulement au droit de défendre ses convictions. Elle se juge aussi à sa capacité de protéger ceux qui les expriment. »