Qui est Louise Montangon, la nouvelle star des plateaux télé et égérie de la droite, qui a tenu tête à Gabriel Attal et recadré le lycéen pro-Mélenchon Elwan sur LCI ?

Louise Montangon se fait rapidement une place sur LCI en critiquant Gabriel Attal lors d'une émission, lui reprochant un bilan désastreux à l'Éducation nationale. Le lendemain, elle affronte un lycéen pro-Mélenchon, défendant les droits des élèves à étudier sans entrave face aux blocages universitaires.

En 48 heures, Louise Montangon s’est fait remarquer à deux reprises sur LCI. Mardi 6 octobre, cette responsable de l’UNI Bordeaux a vivement interpellé Gabriel Attal sur son bilan à l’Éducation nationale. Le lendemain, elle s’est opposée au lycéen pro-Mélenchon Elwan, qu’elle a accusé d’être l’un des « idiots utiles » du mouvement de contestation lycéenne. Derrière ces confrontations télévisées se trouve une militante de droite déjà engagée dans la vie universitaire et politique : élue au conseil d’administration de l’université de Bordeaux, auditionnée au Sénat et candidate du Rassemblement national aux élections municipales de mars 2026.

De la philosophie à Bordeaux Montaigne à la direction de l’UNI Bordeaux

Louise Montangon poursuit des études en master à l’université Bordeaux Montaigne. Parallèlement à ses études, elle exerce des responsabilités au sein de l’Union nationale interuniversitaire (UNI), une organisation étudiante classée à droite.

À Bordeaux, elle dirige la section locale de l’UNI. L’organisation défend notamment le mérite, l’exigence académique, la liberté d’étudier et le maintien de l’ordre dans les établissements. Elle s’oppose aux blocages des universités et des lycées, considérant qu’ils empêchent les élèves et les étudiants qui le souhaitent de suivre leurs cours.

Louise Montangon dispose également d’un mandat universitaire. En décembre 2025, elle a été élue au conseil d’administration de l’université de Bordeaux sur la liste « UNI : Pour le mérite et ta réussite ! ». Cette liste a obtenu un siège, remporté par la jeune militante. Elle a ensuite été désignée au comité électoral consultatif de l’établissement en 2026.

Son engagement politique dépasse le cadre syndical. Lors des élections municipales du 15 mars 2026 à Bordeaux, Louise Montangon figurait en 5e position sur la liste « Rassemblement national pour Bordeaux », conduite par Julie Rechagneux, députée européenne RN et conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine.

Elle occupait ainsi une place parmi les premiers candidats de la liste présentée par le parti de Jordan Bardella. Elle était également candidate au conseil communautaire de Bordeaux Métropole, conformément aux documents officiels de candidature.

Au premier tour, la liste conduite par Julie Rechagneux a recueilli 7 031 voix, soit 7,02% des suffrages exprimés. Elle n’a pas atteint le seuil de 10% nécessaire pour se maintenir au second tour et n’a obtenu aucun siège au conseil municipal. Louise Montangon n’a donc pas été élue. Sa présence sur cette liste établit son engagement électoral auprès du Rassemblement national.

Auditionnée sous serment au Sénat en avril 2026

Plusieurs mois avant ses apparitions sur LCI, Louise Montangon avait déjà participé à des travaux parlementaires. Le 15 avril 2026, elle a été auditionnée au Sénat par la commission d’enquête consacrée au modèle universitaire français, présidée par Pierre Ouzoulias.

Elle représentait l’UNI aux côtés de Baptiste Gilli, délégué national de l’organisation. La table ronde réunissait également des représentants de la FAGE, de l’UNEF, de l’Union étudiante et de la Coordination étudiante. Comme les autres personnes auditionnées, elle a prêté serment devant les sénateurs.

Les échanges ont notamment porté sur le fonctionnement de l’enseignement supérieur, les difficultés rencontrées par les étudiants, l’organisation des études et les conditions de réussite universitaire. Louise Montangon a ainsi pu défendre les positions de l’UNI devant les parlementaires, plusieurs mois avant d’être remarquée sur les plateaux de télévision.

Face à Gabriel Attal, elle dénonce son « bilan désastreux »

Mardi 6 octobre, Louise Montangon participe à Vous avez la parole, l’émission présentée par Darius Rochebin sur LCI. Elle y interpelle Gabriel Attal, ancien Premier ministre et ancien ministre de l’Éducation nationale, fonction qu’il a occupée de juillet 2023 à janvier 2024.

L’étudiante attaque son bilan scolaire en évoquant notamment les résultats des enquêtes internationales PISA, le niveau des élèves, les violences contre les enseignants et les suppressions de postes. Elle lui reproche de ne pas avoir apporté de réponses suffisantes aux difficultés rencontrées dans les établissements scolaires.

Alors que Gabriel Attal lui sourit pendant l’échange, elle lui lance : « Ça ne sert à rien de me regarder avec un petit sourire, votre bilan est désastreux ! » La formule est largement relayée sur les réseaux sociaux et attire l’attention sur cette militante encore peu connue du grand public.

Louise Montangon défend une école davantage fondée sur l’autorité, l’exigence et le travail. Gabriel Attal lui oppose les mesures prises pendant son passage au ministère, notamment celles destinées à restaurer l’autorité dans les établissements.

Le lendemain, elle affronte Elwan sur les blocages et les violences

Mercredi 7 octobre, Louise Montangon retrouve LCI dans La Grande Confrontation, présentée par David Pujadas. Cette fois, elle fait face à Elwan, un lycéen engagé dans la mobilisation et affichant sa proximité politique avec Jean-Luc Mélenchon.

Comme le montre leur affrontement particulièrement tendu sur LCI⁠, le débat porte sur les blocages d’établissements, les manifestations et les violences commises en marge du mouvement. La responsable de l’UNI défend le droit des élèves à suivre leurs cours et conteste les méthodes employées par certains militants.

Lorsque son interlocuteur lui reproche d’attiser les tensions, elle lui répond en faisant référence aux agressions commises contre des personnels de l’Éducation nationale : « Vous dites que je souffle un peu sur les braises. En attendant, moi, je n’asperge pas mes professeurs d’essence. »

Elle évoque également les conséquences des blocages pour les élèves qui ne disposent pas de conditions favorables au travail à domicile. Elle cite notamment les familles vivant dans de petits logements, les difficultés d’accès au matériel informatique et les contraintes liées à l’enseignement à distance.

« Vous êtes une minorité extrêmement bruyante »

Louise Montangon reproche ensuite à Elwan et aux militants favorables aux blocages de prétendre représenter l’ensemble de la jeunesse. Elle affirme que de nombreux lycéens souhaitent poursuivre leurs études sans être empêchés d’entrer dans leurs établissements.

Elle lui lance : « Vous êtes une minorité extrêmement bruyante. Il y a beaucoup plus de lycéens qui ont simplement envie d’étudier et qui n’ont pas envie d’être bloqués. »

La responsable de l’UNI dénonce également les méthodes employées pour bloquer les établissements et reproche à son interlocuteur de négliger les droits des élèves qui ne participent pas au mouvement. Elle défend une conception de la mobilisation dans laquelle le droit de manifester doit coexister avec celui de suivre normalement les enseignements.

« Vous êtes les idiots utiles de ce mouvement ! »

La confrontation se durcit lorsque Louise Montangon accuse Elwan de contribuer à la récupération politique de la contestation lycéenne. Elle lui reproche son attitude sur le plateau, notamment son sourire, et l’accuse de détourner l’attention des revendications initiales.

Elle lui lance alors : « Vous êtes les idiots utiles de ce mouvement. » Une formule particulièrement offensive, qui devient l’un des passages les plus commentés de leur échange.

L’étudiante poursuit en affirmant que les violences et les dégradations ont fini par prendre le dessus sur les revendications des manifestants. Elle accuse également les figures médiatiques du mouvement d’être instrumentalisées à des fins politiques.

Face à elle, Elwan défend la mobilisation des lycéens et conteste la présentation faite par son interlocutrice. Les deux jeunes militants affichent des désaccords profonds sur les blocages, les responsabilités dans les violences et le rôle des organisations politiques dans la contestation.

Une militante de droite désormais connue nationalement

Les deux confrontations successives avec Gabriel Attal et Elwan ont donné une visibilité nationale à Louise Montangon. Ses interventions ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, tandis que plusieurs médias se sont intéressés à son parcours et à ses engagements.

À Bordeaux, elle possède déjà plusieurs expériences militantes et institutionnelles : responsable de l’UNI, élue au conseil d’administration de l’université, représentante de son organisation devant une commission d’enquête sénatoriale et candidate sur une liste du Rassemblement national.

Ses prises de position télévisées prolongent les engagements qu’elle défend dans le cadre universitaire : opposition aux blocages, liberté d’étudier, valorisation du mérite et défense de l’autorité dans les établissements. Ses échanges avec l’ancien Premier ministre et le lycéen pro-Mélenchon lui ont désormais permis de faire connaître ces positions bien au-delà de Bordeaux.