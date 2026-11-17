Pierre Ménès comparaît devant le tribunal de Nanterre, où le parquet a requis deux ans de prison, dont un an ferme, pour des agressions sexuelles et du harcèlement moral sur trois femmes, dont la journaliste Marie Portolano. Le tribunal doit maintenant évaluer les accusations et décider de la peine applicable.

Le parquet de Nanterre a requis lundi deux ans de prison, dont un an ferme, contre Pierre Ménès. L’ancien chroniqueur vedette du Canal Football Club comparaît devant la justice pour des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement moral visant trois femmes, parmi lesquelles la journaliste Marie Portolano. Le ministère public a demandé une peine mêlant emprisonnement ferme et sursis à l’encontre de l’ancien consultant sportif.

Un an de prison ferme demandé contre l’ancien chroniqueur de Canal+

Pierre Ménès est jugé depuis ce lundi devant le tribunal correctionnel de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le parquet a requis deux années d’emprisonnement, dont une ferme, à l’issue de l’examen des accusations portées contre l’ancien journaliste sportif.

Les poursuites concernent des faits d’agressions sexuelles et de harcèlement moral dénoncés par trois femmes. Parmi elles figure Marie Portolano, ancienne journaliste de Canal+, devenue l’une des principales figures de la dénonciation des comportements sexistes dans les médias sportifs.

Les réquisitions du ministère public ne constituent pas une condamnation. Il appartient désormais au tribunal de déterminer si les infractions reprochées à Pierre Ménès sont établies et, le cas échéant, de fixer sa peine.

Marie Portolano, une ancienne collègue au cœur du dossier

Le nom de Marie Portolano est étroitement associé aux révélations sur le sexisme dans le journalisme sportif. En 2021, la journaliste avait réalisé le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, consacré aux comportements sexistes et aux violences subies par les femmes travaillant dans cet univers professionnel.

Pierre Ménès, qui partageait alors l’antenne avec elle sur Canal+, avait été mis en cause à la suite de la diffusion de ce documentaire. Plusieurs témoignages concernant son comportement envers des collègues avaient provoqué une importante polémique et précipité la fin de sa collaboration avec la chaîne cryptée.

L’ancien chroniqueur avait notamment reconnu avoir eu des comportements déplacés, tout en contestant certaines accusations formulées contre lui. La procédure examinée à Nanterre porte sur des faits précis, que les magistrats doivent apprécier individuellement.

Une carrière télévisuelle interrompue après les accusations

Pendant de nombreuses années, Pierre Ménès a été l’un des visages les plus connus du football à la télévision française. Passé par la presse écrite, notamment L’Équipe, il avait acquis une grande notoriété sur Canal+ grâce à ses interventions dans le Canal Football Club, où ses prises de position tranchées faisaient régulièrement polémique.

En 2021, les révélations concernant son comportement avaient conduit à son éviction de l’antenne, puis à son départ définitif de Canal+. Depuis, l’ancien consultant a poursuivi ses activités médiatiques en dehors des grandes chaînes de télévision.

Ce procès constitue une nouvelle étape judiciaire pour Pierre Ménès, déjà confronté par le passé à d’autres procédures concernant des accusations de gestes déplacés envers des femmes.

Le tribunal doit désormais se prononcer

Le ministère public a donc demandé une peine de deux ans de prison, dont un an ferme, à l’encontre de Pierre Ménès. Cette réquisition concerne les accusations examinées dans le cadre du procès ouvert ce lundi à Nanterre.

Le tribunal devra se prononcer sur les faits reprochés à l’ancien chroniqueur, sur sa responsabilité pénale et sur l’éventuelle peine à prononcer. Pierre Ménès bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle condamnation.