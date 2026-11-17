Lors d'une interview sur franceinfo, Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, s'est violemment opposée à la journaliste Fanny Conquy après que celle-ci ait révélé son lien avec Stéphane Sitbon-Gomez, directeur de France Télévisions. Mailfert a quitté le plateau en protestant contre cette information jugée inappropriée dans le contexte de l’émission.

Invitée sur franceinfo pour commenter l’affaire Gérard Depardieu, Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, a provoqué un violent accrochage en direct avec la journaliste Fanny Conquy. En cause : une précision déontologique concernant sa relation avec Stéphane Sitbon-Gomez, directeur général adjoint de France Télévisions. Furieuse, la militante féministe a dénoncé une révélation « absolument scandaleuse », avant de quitter le plateau en lançant « Vous êtes des malades ! » et en claquant la porte.

Une simple précision déontologique qui met le feu au plateau

Ce lundi après-midi, Anne-Cécile Mailfert était invitée sur franceinfo pour réagir à la décision de Gérard Depardieu de renoncer à son procès en appel pour agressions sexuelles. L’acteur, condamné en mai 2025 à 18 mois de prison avec sursis, venait de rendre publique une déclaration dans laquelle il reconnaissait sa condamnation et présentait ses excuses.

L’entretien se déroulait normalement jusqu’à ce que la journaliste Fanny Conquy, au moment de remercier son invitée, apporte une précision demandée par sa hiérarchie : « En accord avec notre charte déontologique, je tenais à préciser que vous êtes la compagne de Stéphane Sitbon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions. »

La réaction d’Anne-Cécile Mailfert est immédiate. Visiblement stupéfaite, elle interrompt la journaliste : « Pardon ? Et alors ? » Avant de protester : « J’assume complètement mon compagnon, mais c’est absolument scandaleux ! Quel est le rapport avec Gérard Depardieu ? »

« C’est un message de notre direction » : Fanny Conquy ne recule pas

Face à la colère de son invitée, Fanny Conquy explique qu’elle ne fait qu’appliquer les consignes de France Télévisions. « C’est un message de notre direction qui nous demande de clarifier les choses. » La journaliste précise que cette démarche vise à assurer la transparence sur les éventuels liens d’intérêt entre les personnalités invitées et les responsables du groupe audiovisuel public.

Mais Anne-Cécile Mailfert refuse cette justification. Elle conteste la pertinence de cette information et demande quel intérêt sa relation sentimentale pourrait représenter dans un débat consacré à Gérard Depardieu. La présentatrice maintient sa position et rappelle qu’il s’agit d’une règle de déontologie, non d’une initiative personnelle.

La militante féministe se tourne alors vers l’un des journalistes présents sur le plateau et lui lance : « Et vous, du coup, qui est votre compagne ? » Fanny Conquy tente de mettre fin à l’échange en proposant d’en discuter hors antenne.

« Vous êtes des malades ! » : une porte claque en plein direct

L’incident ne s’arrête pas lorsque la caméra revient sur les journalistes. Alors que l’émission se poursuit, des bruits se font entendre hors champ. Une porte claque, accompagnée d’une dernière protestation attribuée à Anne-Cécile Mailfert : « Vous êtes des malades ! »

Les journalistes poursuivent l’émission malgré l’altercation. Les images de cet échange, relayées sur les réseaux sociaux, montrent la colère de la présidente de la Fondation des femmes face à une information que France Télévisions considère comme nécessaire à la transparence envers ses téléspectateurs.

France Télévisions avait déjà reconnu ce lien d’intérêt en décembre 2025

L’affaire possède un précédent particulièrement éclairant. Le 1er décembre 2025, lors d’une commission consacrée à la déontologie des journalistes de France Télévisions, le Syndicat national des journalistes avait précisément interrogé la direction sur les invitations régulières d’Anne-Cécile Mailfert sur franceinfo, sans que sa relation avec Stéphane Sitbon-Gomez soit mentionnée.

La question était explicite : « Régulièrement, Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, compagne de M. Stéphane Sitbon-Gomez, est invitée sur France Info sans que ce lien ne soit mentionné à l’antenne. Est-ce la limite de la transparence ? »

La réponse de la direction ne laissait aucune ambiguïté : « Elle sera à l’avenir également présentée comme la compagne de M. Sitbon-Gomez, car c’est un lien d’intérêt avec le groupe. Elle aurait dû être présentée comme cela. »

La précision apportée ce lundi par Fanny Conquy correspond donc à une décision prise près d’un an auparavant par la direction de France Télévisions.

Le député LFI Aymeric Caron défend la transparence de franceinfo

L’altercation a également provoqué des réactions politiques. Le député La France insoumise Aymeric Caron a notamment pris position en faveur de la démarche de la journaliste.

« Séquence hallucinante. Il est en effet (déonto)logique que les liens personnels intimes entre les invités et les dirigeants du média public qui les invite soient connus. C’est étrange de ne pas le comprendre », a-t-il commenté sur X.

Anne-Cécile Mailfert préside la Fondation des femmes depuis sa création en 2016. Son compagnon, Stéphane Sitbon-Gomez, occupe depuis mai 2026 les fonctions de directeur général adjoint de France Télévisions, chargé des offres et de la stratégie éditoriale. Il figure parmi les principaux responsables du groupe audiovisuel public.

Ce lundi, Fanny Conquy a donc appliqué une consigne de sa direction en signalant aux téléspectateurs un lien d’intérêt déjà identifié par France Télévisions. Une précision qui aura suffi à provoquer la colère de son invitée, jusqu’à son départ du plateau.