Amine El-Khatmi contraint de quitter CNews par l’Arcom, qui comptabilise son temps de parole: le deux poids, deux mesures avec Ilan Gabet, militant LFI sur BFMTV et RMC

Amine El-Khatmi quitte CNews suite à une décision de l'Arcom qui classe ses interventions comme celles d'une personnalité politique de droite, impactant ainsi sa présence à l'antenne. Ce traitement contraste avec celui d'Ilan Gabet, militant LFI, dont le temps de parole reste non comptabilisé, soulevant des interrogations sur l'équité du régulateur.

Après 10 années passées sur CNews, Amine El-Khatmi â annoncé son départ, conséquence d’une décision de l’Arcom de comptabiliser désormais ses interventions comme du temps de parole politique de droite. Cette décision â fait éclater une autour du traitement réservé à Ilan Gabet, militant de La France insoumise, mais dont les interventions sur BFMTV et RMC ne sont pas soumises au même décompte. Deux situations qui soulèvent une question embarrassante pour le régulateur de l’audiovisuel : les mêmes critères sont-ils appliqués à tous les intervenants politiques ?

10 ans sur CNews, puis une décision de l’Arcom qui change tout

C’est une annonce qui provoque de vives réactions dans le paysage audiovisuel français. Ce dimanche, Amine El-Khatmi a annoncé qu’il ne serait plus chroniqueur sur CNews, après dix années de présence sur la chaîne d’information du groupe Canal+. En cause : la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de considérer désormais ses interventions comme celles d’une personnalité politique classée « divers droite ».

Sur X, l’intéressé a confirmé son départ : « Après dix années de présence sur CNews, je ne serai plus chroniqueur sur la chaîne, l’ARCOM ayant décidé de décompter mon temps de parole comme “personnalité politique divers droite”. »

Cette nouvelle classification a des conséquences. Les interventions d’Amine El-Khatmi doivent désormais être intégrées aux relevés du temps de parole politique de CNews. La chaîne doit donc tenir compte de ses prises de position dans le respect des règles d’équité entre les différents courants politiques, ce qui complique le maintien de sa présence régulière à l’antenne.

L’ancien président du Comité Laïcité République, connu pour ses positions en faveur de la laïcité et ses critiques de l’islamisme, n’a pas caché sa colère. Après avoir remercié Pascal Praud, Laurence Ferrari, Christine Kelly et plusieurs responsables de CNews, il s’en est pris directement au régulateur : « En France, tout se casse la gueule, mais des fonctionnaires sont payés pour fliquer le débat public. Une hérésie de plus au pays de toutes les hérésies. »

Amine El-Khatmi a également affirmé sa volonté de poursuivre ses engagements et de défendre publiquement ses convictions, malgré la fin de sa collaboration régulière avec la chaîne.

Ilan Gabet, militant LFI, considéré comme neutre : la différence de traitement dénoncée

La polémique prend une autre dimension avec le cas d’Ilan Gabet, intervenant sur BFMTV et RMC, présenté comme un militant de La France insoumise. L’Arcom aurait indiqué aux deux médias que ses interventions pouvaient continuer à être considérées comme celles d’un intervenant non politique, sans être intégrées au temps de parole attribué à LFI.

La comparaison soulève une interrogation. Pourquoi les interventions d’un chroniqueur identifié à droite doivent-elles désormais être comptabilisées politiquement, tandis que celles d’un intervenant présenté comme militant de gauche pourraient continuer à relever du débat journalistique ordinaire ?

Le militantisme d’Ilan Gabet avait déjà provoqué une saisine de l’Arcom

Le cas d’Ilan Gabet n’est pas nouveau. Dès le 29 mai, sa participation à l’émission Estelle Midi, sur RMC et RMC Story, avait provoqué une polémique sur sa présentation comme simple étudiant en droit⁠.

Il lui était notamment reproché d’apparaître dans les débats sans que ses engagements politiques et son soutien à Jean-Luc Mélenchon soient clairement indiqués aux téléspectateurs. Une saisine de l’Arcom avait alors été annoncée afin de demander au régulateur d’examiner les conditions de présentation de cet intervenant.

La question ne concernait donc pas seulement les opinions personnelles d’Ilan Gabet, mais également la transparence sur son positionnement politique. En septembre, de nouveaux signalements avaient été encouragés après plusieurs autres participations à Estelle Midi, toujours sous la présentation d’étudiant en droit.

Cinq mois après la première polémique, le contraste avec le traitement réservé à Amine El-Khatmi apparaît d’autant plus frappant : d’un côté, un chroniqueur contraint de renoncer à sa collaboration régulière avec CNews après son classement à droite ; de l’autre, un intervenant soutenant publiquement LFI dont le temps de parole ne serait pas comptabilisé politiquement.

Des règles de pluralisme qui s’appliquent pourtant à toutes les chaînes

L’Arcom est chargée de garantir le pluralisme politique à la télévision et à la radio. Les chaînes doivent déclarer les temps d’intervention des personnalités politiques et respecter une répartition équitable entre les différents courants, selon les critères fixés par le régulateur.

Depuis une réforme de 2024, le contrôle du pluralisme ne se limite plus aux élus et aux représentants officiels des partis. Il concerne également l’expression des différents courants de pensée et d’opinion à travers l’ensemble des intervenants dans les programmes d’information.

En juin 2026, l’Arcom avait d’ailleurs mis CNews en demeure de respecter ses obligations de pluralisme, après avoir examiné 168 heures de programmes diffusés en mars 2025. Le régulateur avait constaté un déséquilibre durable dans la représentation des opinions.

Mais ces obligations concernent également BFMTV, RMC et RMC Story. Le respect du pluralisme ne dépend ni de la ligne éditoriale d’une chaîne ni de l’orientation politique de ses intervenants.

Pourquoi Amine El-Khatmi serait-il politique et Ilan Gabet neutre ?

C’est désormais la question posée par cette affaire. Amine El-Khatmi n’est plus simplement considéré comme un chroniqueur exprimant des opinions : ses interventions sont désormais décomptées dans le temps de parole de la droite. À l’inverse, Ilan Gabet, malgré ses prises de position en faveur de La France insoumise, bénéficierait d’une classification différente.

La réglementation n’impose pas automatiquement de considérer tout sympathisant d’un parti comme une personnalité politique. L’appartenance à une formation, les responsabilités exercées et la nature des interventions peuvent entrer en ligne de compte. Mais ces critères doivent pouvoir expliquer les décisions prises.

La polémique dépasse donc le seul départ d’Amine El-Khatmi. Elle porte sur la cohérence des classifications retenues par l’Arcom et sur leurs conséquences pour les chaînes d’information.

En attendant une explication sur la différence de traitement dénoncée, un fait demeure : Amine El-Khatmi a annoncé la fin de ses 10 années de collaboration avec CNews, tandis qu’Ilan Gabet continue de faire l’objet d’une controverse sur la présentation de son engagement politique à l’antenne.