Lors d'un débat sur BFMTV, Jean-Philippe Cartier a ridiculisé l'eurodéputée Manon Aubry en remettant en question son expérience professionnelle. Bien que les deux interlocuteurs aient partagé des positions divergentes sur l'économie, leur échange s'est rapidement transformé en conflit personnel, marqué par des accusations et des interruptions, et a laissé Aubry en colère, menaçant de quitter l'émission.

L’eurodéputée insoumise Manon Aubry a été vivement malmenée ce lundi soir sur BFMTV par Jean-Philippe Cartier, entrepreneur et fondateur de l’association Le Pouvoir de l’Action. Invités de BFM Grand Soir, présenté par Maxime Switek, les deux intervenants devaient débattre des salaires, des impôts et du coût du travail. Mais la discussion a rapidement tourné à l’affrontement. Face aux propositions économiques de la représentante de La France insoumise, l’entrepreneur a multiplié les piques sur son expérience professionnelle et sa connaissance du monde de l’entreprise, provoquant la colère de son interlocutrice.

« Vous êtes connue pour être une grande entrepreneuse ! » : la pique qui fait bondir Manon Aubry

Le ton monte lorsque Jean-Philippe Cartier rappelle avoir toujours développé ses entreprises en France et y avoir payé ses impôts. « Je suis autodidacte et j’ai monté des entreprises toute ma vie en France, et je n’ai jamais quitté la France en payant mes impôts dans ce beau pays », explique-t-il. Manon Aubry lui rétorque : « Et on devrait vous remercier de payer vos impôts ? »

L’entrepreneur évoque alors la rémunération des députés européens, avant que l’insoumise lui réponde : « Mais moi, je paye mes impôts, monsieur. » Une remarque qui l’agace : « Moi aussi je paye mes impôts ! Mais c’est quoi ces phrases : “Moi je paye mes impôts, monsieur” ? »

La confrontation devient plus personnelle lorsque Jean-Philippe Cartier ironise sur l’expérience de l’eurodéputée : « Je sais que vous êtes connue pour être une grande entrepreneuse. Ça fait dix ans que vous faites de la politique et que vous connaissez le marché de l’emploi. »

Manon Aubry explose : « Vous ne connaissez rien à ma vie, monsieur ! Vous ne connaissez rien à ma vie ! »

Son contradicteur poursuit : « Pendant sept ans, je n’ai jamais pris de salaire. J’ai monté ma boîte à 18 ans, je n’ai jamais coûté un euro, je n’ai jamais été à la fac et j’ai monté mon entreprise. » Avant de lui asséner : « Renseignez-vous plutôt sur la mienne avant de vous déplacer sur le plateau. »

« Baissez le coût du travail, madame, je vous en supplie ! »

Sur le fond, Jean-Philippe Cartier défend une baisse des cotisations patronales pour permettre aux entreprises d’augmenter les rémunérations. Il propose notamment une hausse des salaires de 10 à 20% pour les salariés gagnant jusqu’à 2 500 euros brut.

« La solution, je vous la donne : baisser le coût du travail. Baisser, si demain vous êtes aux affaires, le coût du travail pour cinq millions de PME, madame, je vous en supplie », insiste-t-il.

Manon Aubry défend une approche différente, privilégiant une fiscalité plus progressive et le maintien du financement de la protection sociale. Mais elle supporte difficilement les remarques de son contradicteur : « Je suis désolée, monsieur, je ne suis pas venue pour avoir une leçon d’économie par quelqu’un qui méprise ses interlocuteurs. »

Bernard Arnault et les milliardaires : Manon Aubry prise à partie

L’échange devient encore plus virulent lorsque l’eurodéputée affirme : « Tous les Français qui nous regardent ce soir payent leurs impôts. Par contre, Bernard Arnault, je suis désolée, il ne les paye pas. »

Une accusation catégorique contre le patron de LVMH, qu’elle n’étaye pas au cours de cet échange. La déclaration ne distingue notamment pas la fiscalité personnelle de Bernard Arnault de celle des entreprises de son groupe.

Jean-Philippe Cartier dénonce ensuite les attaques politiques contre les grandes fortunes, évoquant notamment l’utilisation de l’image d’Olivier Dassault, décédé en 2021, dans une communication militante.

« La méthode, ce n’est pas de mettre en photo Olivier Dassault, qui est décédé, pour faire une haine du milliardaire. C’est complètement absurde ! », s’indigne-t-il, avant d’ajouter : « C’est des choses qui me débectent, ça me rappelle les pires années de l’histoire. »

Manon Aubry proteste immédiatement : « Pardon, c’est quoi l’insinuation que vous faites là, monsieur ? »

La discussion fait alors ressurgir une ancienne déclaration de l’insoumise : « Les milliardaires sont des formes de nuisibles. J’assume. » L’entrepreneur critique vivement cette formule et évoque des appels à « éradiquer des gens », ce que Manon Aubry conteste catégoriquement : « Non, je n’ai jamais dit qu’il fallait éradiquer qui que ce soit ! »

« Si vous voulez parler tout seul, je me casse ! » : l’eurodéputée menace de quitter le plateau

De plus en plus agacée par les interruptions de Jean-Philippe Cartier, Manon Aubry finit par menacer de quitter l’émission : « Si vous voulez parler tout seul et faire les questions et les réponses, il n’y a pas de problème, je me casse. »

Quelques instants plus tard, elle s’emporte de nouveau : « Je peux finir ma phrase ou vous avez décidé de faire l’émission tout seul, de m’invectiver, de m’insulter ? C’est quoi l’étape d’après ? »

« Je ne vous invective pas », réplique l’entrepreneur. Maxime Switek tente à plusieurs reprises de calmer les échanges et de ramener ses invités au sujet initial : l’augmentation des salaires.

Malgré un objectif commun affiché, les deux intervenants restent en désaccord sur les moyens d’y parvenir. Jean-Philippe Cartier défend une réduction du coût du travail, tandis que Manon Aubry privilégie une redistribution accrue des richesses et une fiscalité plus lourde pour les grandes fortunes.

L’entrepreneur aura surtout marqué cette confrontation par ses attaques sur l’expérience économique de l’eurodéputée, à laquelle il a opposé son parcours de chef d’entreprise commencé à 18 ans. De son côté, Manon Aubry aura multiplié les protestations contre le ton de son contradicteur, jusqu’à menacer de quitter le plateau.