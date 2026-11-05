Laure Boulleau et Bertrand Latour, consultants sur Canal+, ont causé un incident sur le plateau du Canal Champions Club en se moquant de la déroute historique du RC Lens, défait 9-1 par Côme. Pensant ne pas être à l'antenne, ils ont échangé des plaisanteries sur cette humiliation, ignorant qu'ils étaient écoutés.

Laure Boulleau et Bertrand Latour ont été surpris par un direct manifestement inattendu sur Canal+, dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors qu’ils pensaient visiblement ne pas être à l’antenne, les deux consultants du Canal Champions Club ont plaisanté sur l’humiliation historique du RC Lens, écrasé 9-1 par Côme en Ligue des champions. Une conversation diffusée aux téléspectateurs, au cours de laquelle Laure Boulleau a lancé « On aura bien rigolé quand même », tandis que Bertrand Latour s’est réjoui d’avoir remporté 500 euros grâce à un pari sur le nombre de buts inscrits.

« On aura bien rigolé quand même » : Laure Boulleau surprise en plein direct

La scène s’est produite sur le plateau du Canal Champions Club, l’émission consacrée à la Ligue des champions sur Canal+. Alors que les discussions se poursuivaient entre les consultants, Laure Boulleau a commenté la soirée sur un ton amusé, sans sembler réaliser que ses propos étaient diffusés.

« On aura bien rigolé quand même », a déclaré l’ancienne internationale française, après la déroute des Lensois. Une remarque prononcée alors que le Racing venait de subir la plus lourde défaite de l’histoire d’un club français en Ligue des champions.

La conversation a pris une tournure encore plus embarrassante lorsque Bertrand Latour a évoqué un pari sportif effectué sur la rencontre. Le journaliste s’est montré particulièrement satisfait du résultat, qui lui avait permis de remporter plusieurs centaines d’euros.

Bertrand Latour se félicite d’avoir gagné 500 euros grâce aux 9 buts de Côme

Au cours de cet échange, Bertrand Latour a expliqué avoir misé sur un nombre de buts particulièrement élevé. « J’ai mis 9 et 10 (buts) », a-t-il déclaré, en évoquant son pronostic sur la rencontre.

Le journaliste s’est également réjoui d’avoir gagné 500 euros grâce à son pari. Des propos qui ont pris une résonance particulière compte tenu de l’ampleur de la défaite lensoise et de la détresse des joueurs après le coup de sifflet final.

L’échange entre les deux consultants, qui semblaient penser que leurs micros n’étaient plus diffusés, a été entendu par les téléspectateurs. La scène a ensuite circulé sur les réseaux sociaux, où elle a suscité des réactions critiques envers les deux personnalités de Canal+.

Lens venait de subir la plus lourde défaite de l’histoire d’un club français en Ligue des champions

Cette conversation a été diffusée quelques instants après un véritable désastre sportif pour le RC Lens. Les Sang et Or ont été écrasés 9-1 par Côme, au stade Bollaert-Delelis, lors de la quatrième journée de Ligue des champions.

Avec neuf buts encaissés et huit buts d’écart, le Racing a enregistré la plus lourde défaite jamais subie par un club français dans l’histoire de la compétition. Lens a également égalé le record absolu du plus grand écart de buts en Ligue des champions, jusque-là atteint lors des victoires 8-0 de Liverpool contre Beşiktaş en 2007 et du Real Madrid contre Malmö en 2015.

La vidéo a notamment été relayée sur X dans la nuit de mercredi à jeudi. Les internautes ont particulièrement relevé le contraste entre les plaisanteries des consultants et la déception des supporters lensois, qui venaient d’assister à une défaite sans précédent pour leur club.

Au moment de la diffusion de cet échange, les deux consultants n’avaient manifestement pas conscience que leurs propos étaient entendus. Laure Boulleau et Bertrand Latour n’ont pas encore apporté de réaction publique à cette énorme bourde…