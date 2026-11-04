«Il a fabriqué des petits clones plus dangereux que lui»: Alain Jakubowicz attaque CNews et Pascal Praud, qui le défie de venir en direct

Alain Jakubowicz critique vertement CNews et Pascal Praud, qu'il accuse de favoriser une ligne éditoriale trop extrême. Il admet avoir pensé que sa présence était bénéfique, mais conclut qu’elle légitimait un discours qu'il conteste. Praud, en réponse, l'invite à débattre en direct, tout en démentant laDangerosité des intervenants de la chaîne.

L’avocat Alain Jakubowicz a vivement critiqué CNews et plusieurs de ses chroniqueurs, ce mardi soir, sur France 5, dans l’émission C ce soir. Ancien intervenant régulier de la chaîne d’information, il a expliqué pourquoi il avait pris ses distances avec elle, dénonçant une surenchère qu’il juge désormais insupportable. Ce mercredi matin, Pascal Praud lui a répondu dans L’Heure des pros, en l’invitant à venir défendre ses accusations en direct sur son plateau.

Alain Jakubowicz reconnaît avoir longtemps accepté de participer aux émissions de CNews

Invité à expliquer pourquoi il avait participé pendant plusieurs années aux débats de CNews alors qu’il contestait sa ligne éditoriale, Alain Jakubowicz a reconnu avoir longtemps considéré sa présence comme nécessaire pour apporter un discours différent : «Je suis avocat et j’y allais de façon occasionnelle. Il y avait sans doute un petit péché d’orgueil, je veux bien en convenir, seul contre tous, c’est un peu ma nature, je reconnais.»

L’avocat a poursuivi en expliquant qu’il pensait jouer un rôle utile face aux autres intervenants : «C’est vrai que j’ai longtemps pensé que j’étais un contrepoint important, entre guillemets, nécessaire en tout cas. Beaucoup de gens me disaient tu peux plus continuer à y aller et d’autres me disaient il faut que tu continues parce qu’il faut qu’il y ait un autre discours.»

Il a finalement estimé que sa participation produisait l’effet inverse de celui qu’il recherchait. «Il est arrivé un moment où le tsunami était trop fort et où effectivement j’ai eu le sentiment d’être un peu instrumentalisé ou de m’instrumentaliser moi-même.»

Alain Jakubowicz a également précisé qu’il n’avait jamais été officiellement écarté de l’antenne : «Personne ne m’a renvoyé. J’ai bien compris que j’étais persona non grata. Personne ne me l’a signifié en réalité.» Selon lui, sa seule présence contribuait désormais à donner une forme de légitimité aux débats qu’il contestait.

«Il a fabriqué des petits clones infiniment plus dangereux que lui» : sa charge contre Pascal Praud

L’avocat s’en est ensuite pris directement à Pascal Praud et aux autres personnalités de CNews. S’il a tenu à distinguer le présentateur de certains de ses collègues, ses propos ont été particulièrement sévères : «Pascal Praud est loin d’être le pire honnêtement et de très loin parce qu’il a fabriqué des petits clones qui me semblent infiniment plus dangereux qu’il ne l’est lui-même. Ils se prennent tous pour des petits Pascal Praud avec une espèce de surenchère qui m’est personnellement aujourd’hui totalement insupportable.»

L’ancien intervenant de CNews a également appelé ceux qui contestent les positions défendues sur la chaîne à accepter ses invitations afin d’y porter la contradiction : «Allons-y en nombre pour apporter la contradiction, pour les mettre face à leurs contradictions parce qu’ils ne l’ont pas très longtemps.»

Ces déclarations ont été prononcées alors que CNews fait l’objet d’une mobilisation réclamant le retrait de sa fréquence⁠, sur fond de critiques concernant sa ligne éditoriale.

Pascal Praud lui répond : «Venez demain ! J’attends votre réponse»

Ce mercredi matin, Pascal Praud a réagi aux accusations de l’avocat dans L’Heure des pros, diffusée sur CNews et Europe 1. Le journaliste lui a proposé de venir dès jeudi sur son plateau pour confronter leurs positions : «Venez demain ! Vous l’avez dit à l’antenne, venez demain monsieur Jakubowicz. J’attends votre réponse.»

Pascal Praud a également rappelé les relations qu’il entretenait avec l’avocat, assurant avoir toujours souhaité lui donner la parole : «Moi, je l’aime bien Alain Jakubowicz. Je vais vous dire : je suis naïf parce qu’il y a plein de gens qui me disent, même dans la maison, Pascal, t’es d’une naïveté incroyable, ces gens-là ils veulent ta peau. Et je leur dis mais non, on va les entendre.»

Affirmant l’avoir invité «50 fois», le présentateur a rejeté les accusations concernant la dangerosité supposée des intervenants de sa chaîne : «Monsieur Jakubowicz, venez demain ! On serait des gens dangereux parce qu’on témoigne de la réalité ? Ces gens ont perdu le sens commun !»

Une rupture déjà engagée depuis plusieurs mois

Les critiques formulées par Alain Jakubowicz ne constituent pas sa première prise de distance avec CNews. L’avocat avait déjà exprimé son désaccord avec la radicalisation qu’il percevait chez certains intervenants et avec l’évolution de la ligne éditoriale de la chaîne.

Il avait néanmoins continué à participer ponctuellement à certaines émissions, notamment en raison de ses relations personnelles avec Pascal Praud. En février dernier, des tensions avaient déjà entouré sa participation à une émission consacrée à l’hommage à Ilan Halimi, 20 ans après son assassinat.

Pascal Praud attend désormais une réponse d’Alain Jakubowicz à son invitation pour l’émission de jeudi. À ce stade, aucune acceptation publique de l’avocat n’a été confirmée.