Star Academy : tous les gagnants réunis pour la première fois vendredi sur TF1, avec un hommage à Grégory Lemarchal

Pour la première fois, TF1 réunit tous les anciens gagnants de la Star Academy lors d'une soirée exceptionnelle au Studio 217, célébrant 25 ans du programme. Les élèves actuels partageront la scène avec leurs prédécesseurs, et un hommage sera rendu à Grégory Lemarchal, emblématique vainqueur décédé en 2007.

C’est une première dans l’histoire de la Star Academy. Ce vendredi, TF1 réunira sur le plateau du Studio 217 tous les anciens vainqueurs du célèbre télé-crochet, de Jenifer à Ambre, en passant par Nolwenn Leroy, Pierre Garnier et Marine. Une soirée exceptionnelle au cours de laquelle les élèves de la promotion actuelle partageront la scène avec leurs prédécesseurs. Un hommage sera également rendu à Grégory Lemarchal, décédé en 2007, sous la direction musicale de Mosimann.

L’annonce a été faite ce mardi aux académiciens par les répétitrices Fanny Delaigue et Philippine Lavrey. « Le prime de cette semaine, il est quand même historique ! Parce que c’est la première fois que tous les gagnants et gagnantes de la Star Academy, sans exception, seront réunis au Studio 217. » Cette réunion aura lieu alors que la Star Academy vient de célébrer les 25 ans de son lancement sur TF1.

De Jenifer à Pierre Garnier : toutes les générations de la Star Academy réunies

Pour la première fois depuis la création du programme en 2001, les vainqueurs des différentes saisons vont se retrouver lors d’un même prime. Jenifer, gagnante de la première édition, sera présente aux côtés de Nolwenn Leroy, Élodie Frégé, Magalie Vaé, Cyril Cinélu, Mickels Réa, Laurène Bourvon et Anisha Jo.

Les gagnants des éditions les plus récentes seront également de la partie : Pierre Garnier, Marine et Ambre. Mosimann, vainqueur de la septième saison en 2008, participera lui aussi à cette réunion, mais dans un rôle particulier puisqu’il est désormais le directeur de l’émission.

Les élèves actuellement au château de Dammarie-les-Lys auront l’occasion de chanter en duo avec plusieurs de ces anciens vainqueurs. Une rencontre entre des artistes dont certains ont remporté le concours il y a près de vingt-cinq ans et une nouvelle génération qui tente aujourd’hui de suivre leurs traces.

Les répétitrices ont d’ailleurs prévenu les candidats qu’ils allaient devoir redoubler d’efforts pour préparer cette soirée. « Vous aurez la chance de chanter en duo avec des anciens gagnants, donc il va falloir tout donner et vraiment travailler très dur pour être à la hauteur. »

Un hommage à Grégory Lemarchal, disparu à seulement 23 ans

L’un des moments les plus attendus de la soirée sera consacré à Grégory Lemarchal. Vainqueur de la quatrième saison de la Star Academy en 2004, le chanteur est décédé le 30 avril 2007, à seulement 23 ans, des suites de la mucoviscidose.

Fanny Delaigue et Philippine Lavrey ont confirmé qu’un hommage lui serait rendu avec Mosimann. « Alors évidemment, il va manquer Grégory Lemarchal, mais vous lui rendrez un très bel hommage avec votre directeur, Mosimann. »

Les anciens gagnants doivent notamment se retrouver autour de la chanson Et si tu sens, dans une version travaillée avec Mosimann, qui participe à la production et aux arrangements musicaux de cette prestation.

Grégory Lemarchal reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du télé-crochet. Sa victoire en décembre 2004, sa carrière interrompue par la maladie et la mobilisation de ses proches à travers l’association qui porte son nom ont durablement marqué le public. La Star Academy lui avait déjà rendu hommage à l’occasion des vingt ans de sa victoire, notamment avec la sortie d’une chanson inédite de Grégory Lemarchal.

Près de vingt ans après sa disparition, sa mémoire sera ainsi au cœur d’une soirée réunissant les artistes qui ont, comme lui, remporté la compétition.

Mosimann retrouve les gagnants, 18 ans après sa victoire

Cette soirée aura également une signification particulière pour Mosimann. En février 2008, celui qui se faisait alors appeler Quentin Mosimann remportait la septième saison de la Star Academy face à Mathieu Edward, avec 52,6% des suffrages.

Devenu DJ, producteur et compositeur, il a pris cette année la direction de l’école, succédant à Michaël Goldman, qui occupait cette fonction depuis le retour du programme sur TF1 en 2022.

Mosimann retrouvera donc plusieurs artistes avec lesquels il partage une histoire commune, tout en accompagnant les candidats de la promotion actuelle. Il avait déjà annoncé avant le lancement de la saison son intention de participer à cette réunion exceptionnelle des anciens vainqueurs.

La soirée permettra également aux téléspectateurs de retrouver des personnalités moins présentes dans les médias, comme Cyril Cinélu, Mickels Réa ou Laurène Bourvon, aux côtés d’artistes qui poursuivent une carrière musicale très médiatisée.

Un prime avancé à vendredi, avec des duos exceptionnels

Contrairement à la programmation habituelle, le prochain prime de la Star Academy sera diffusé ce vendredi à 21h10 sur TF1, et non samedi. Ce changement s’explique par la retransmission du match de rugby France-Fidji, prévu samedi soir sur la chaîne.

Le calendrier des académiciens a donc été modifié. Les évaluations ont été avancées à lundi et les nominations annoncées plus tôt que d’habitude.

Noémie, qui a remporté la dernière bataille du top 3, bénéficie d’une immunité pour cette semaine. Elle doit ouvrir le prime avec Never Enough, chanson issue de la comédie musicale The Greatest Showman.

Entre les duos avec les anciens gagnants, les retrouvailles entre les différentes promotions et l’hommage à Grégory Lemarchal, cette émission réunira pour la première fois sur un même plateau les vainqueurs de toutes les générations de la Star Academy, vingt-cinq ans après la naissance du programme sur TF1.