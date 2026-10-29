Mort de Didier Fraisse à 65 ans: le réalisateur du Bigdil, du Juste Prix et des 12 coups de midi emporté par la maladie

Didier Fraisse, réalisateur emblématique de la télévision française, est décédé à 65 ans après une longue maladie. Reconnu pour ses créations, telles que Le Bigdil et Les 12 Coups de Midi, son travail a marqué des générations de téléspectateurs. Les hommages affluent, témoignant de l'impact qu'il a eu dans le paysage audiovisuel.

Le monde de la télévision française est en deuil. Didier Fraisse, réalisateur de nombreuses émissions cultes du petit écran, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 65 ans, après une longue maladie. Pendant plus de 30 ans, il avait travaillé sur certains des programmes les plus populaires de la télévision française, du Bigdil au Juste Prix, en passant par Intervilles, Pyramide et Les 12 coups de midi. Sa disparition a profondément ému les animateurs et les professionnels qui avaient collaboré avec lui.

« Après un long combat contre la maladie, Didier s’en est allé cette nuit »

C’est sa famille qui a annoncé son décès jeudi sur Instagram, dans une publication accompagnée de plusieurs photographies retraçant sa vie personnelle et professionnelle. Ses proches ont écrit : « Après un long combat contre la maladie, Didier s’en est allé cette nuit. » Ils ont également salué « un papa, mari, ami, collègue extraordinaire par sa générosité, son humour et l’attention qu’il portait aux autres ».

La nature exacte de la maladie dont souffrait Didier Fraisse n’a pas été précisée. Né à Lyon en 1961, le réalisateur avait 65 ans. Sa disparition a particulièrement touché les équipes de télévision avec lesquelles il avait travaillé pendant plusieurs décennies, aussi bien dans les émissions de divertissement que dans les grandes productions événementielles.

Du « Bigdil » au « Juste Prix », il avait réalisé les jeux cultes de la télévision française

Son visage était peu connu du grand public, mais des millions de téléspectateurs avaient vu ses réalisations. Didier Fraisse avait notamment travaillé avec Vincent Lagaf’ sur Le Bigdil et Le Juste Prix, deux jeux qui ont marqué l’histoire de TF1. Il avait également participé à la réalisation de Crésus et de Boom : Gagner ne tient qu’à un fil !.

Sa carrière l’avait aussi conduit à travailler sur Attention à la marche et Les 12 coups de midi, les émissions présentées par Jean-Luc Reichmann. Il avait également réalisé ou participé à la réalisation de programmes comme Pyramide, Qui est qui ?, Les Z’amours, Joker et C’est pas sorcier.

Derrière les caméras, Didier Fraisse avait accompagné plusieurs générations d’animateurs et contribué à la réussite de programmes diffusés quotidiennement devant des millions de Français. Son travail consistait notamment à coordonner les nombreuses caméras présentes sur les plateaux, à assurer le rythme des émissions et à donner aux jeux télévisés leur identité visuelle.

Cyril Féraud, Bruno Guillon et Laurent Romejko bouleversés par sa disparition

L’annonce de sa mort a immédiatement suscité de nombreuses réactions parmi les personnalités de la télévision. Cyril Féraud a partagé la publication de la famille sur Instagram, accompagnée de ces deux mots : « Salut Didier ». Un hommage sobre à celui avec lequel il avait collaboré.

Bruno Guillon, particulièrement affecté, a choisi de lui adresser un dernier message mêlant humour et émotion : « Mon Didier, de toutes les vannes que tu as pu faire, celle-ci, c’est vraiment la plus nulle… Tu vas me manquer, beaucoup. »

Laurent Romejko, Thomas Isle et la journaliste sportive Cécile Grès ont également réagi à sa disparition. L’animatrice Louise Ekland a rappelé un souvenir professionnel qui l’avait particulièrement marquée : « Je t’aime mon Didier ! Les JO de Londres avec toi mon plus beau souvenir professionnel. »

Ces nombreux hommages témoignent de la place qu’occupait Didier Fraisse dans le paysage audiovisuel français. Au fil des années, le réalisateur avait noué des relations étroites avec les animateurs, les journalistes et les équipes techniques qui travaillaient à ses côtés.

Des Jeux olympiques de Pékin à ceux de Tokyo, un réalisateur incontournable de France Télévisions

Au-delà des émissions de divertissement, Didier Fraisse avait également occupé une place importante dans la couverture des Jeux olympiques par France Télévisions. Depuis Pékin en 2008, le groupe public lui avait confié la réalisation de plusieurs de ses dispositifs de présentation des Jeux, notamment à Vancouver, Londres, Rio et Tokyo.

À Londres, en 2012, il avait imaginé un studio installé dans un cube de verre au bord de la Tamise, ainsi qu’un bus impérial permettant de réaliser des émissions en direct. Ces installations avaient permis aux téléspectateurs de suivre les compétitions tout en découvrant des vues emblématiques de la capitale britannique.

Pour les Jeux de Tokyo, disputés en 2021 après leur report en raison de la pandémie de Covid-19, Didier Fraisse avait développé avec les équipes techniques de France Télévisions un plateau virtuel utilisant des technologies avancées de traitement des images. Ce dispositif permettait de transformer un plateau tourné sur fond vert en un décor reproduisant la baie de Tokyo.

Son expertise lui avait ainsi permis de travailler aussi bien sur les grands événements sportifs internationaux que sur les émissions quotidiennes de divertissement, deux univers nécessitant une parfaite maîtrise de la réalisation en direct.

Plus de 30 ans derrière les caméras de la télévision française

Didier Fraisse appartenait à cette génération de professionnels de l’audiovisuel dont le nom apparaissait au générique des émissions sans être nécessairement connu des téléspectateurs. Pourtant, son travail avait accompagné le quotidien de millions de Français, à travers des jeux, des divertissements et des retransmissions sportives devenus des rendez-vous incontournables.

De Vincent Lagaf’ à Jean-Luc Reichmann, de Cyril Féraud à Bruno Guillon, il avait travaillé avec plusieurs générations d’animateurs et participé aux évolutions techniques de la télévision française. Sa disparition, à 65 ans, met fin à une carrière de plus de trois décennies consacrée à la réalisation télévisuelle.