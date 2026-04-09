Coup de théâtre dans Les 12 Coups de midi. Ce jeudi 9 sur TF1, le maître de midi Cyprien a annoncé qu’il quitterait volontairement l’émission à l’issue de sa 212e participation, programmée le 19 avril prochain, sauf élimination avant cette date. L’annonce, faite face à Jean-Luc Reichmann, marque un tournant rare dans l’histoire du jeu quotidien de la mi-journée.

Une décision inédite dans le jeu depuis le départ de Xavier

En choisissant de fixer lui-même la fin de son parcours, Cyprien remet en scène un cas de figure que l’émission n’avait plus connu depuis 2013, lorsque Xavier avait lui aussi décidé de se retirer. Jean-Luc Reichmann a immédiatement souligné le caractère exceptionnel de cette décision à l’antenne, alors que le candidat figurait encore parmi les plus grands champions du programme.

Un choix mûri pour privilégier ses études et ses projets musicaux

Cette sortie annoncée n’a rien d’un coup de tête. Âgé de 22 ans, Cyprien a expliqué vouloir reprendre le fil de sa vie universitaire et de ses engagements artistiques. Étudiant en musicologie, il mène également une activité de chef d’orchestre, un équilibre qu’il souhaite désormais replacer au premier plan. Le candidat veut se consacrer à ses études et à ses projets de fin d’année, tandis que d’autres sources rappellent que la musique demeure sa priorité malgré son succès télévisé.

Une cagnotte déjà considérable avant la date du 19 avril

Au moment de son annonce, Cyprien affiche une cagnotte dépassant les 830 000 euros de gains et de cadeaux. TF1 Info évoque précisément 838 827 euros, tandis que d’autres médias mentionnent un total supérieur à 833 000 euros après le cap symbolique des 200 participations franchi le 7 avril 2026. Arrivé dans l’émission le 19 septembre 2025, il s’est imposé comme l’un des plus gros gagnants de l’histoire du programme animé par Jean-Luc Reichmann.

Cyprien espère partir invaincu, mais l’issue reste ouverte

Même si sa sortie est désormais datée, le suspense reste entier. Cyprien a lui-même rappelé que, dans Les 12 Coups de midi, rien n’est jamais acquis d’une émission à l’autre. Sa formule, reprise par plusieurs médias, résume l’esprit du jeu : tout peut encore basculer avant la 212e participation. Autrement dit, le champion peut aussi bien être éliminé avant le 19 avril que transmettre lui-même le relais au terme de son parcours.

Une cagnotte commune de plus d’un million d’euros en jeu pour un téléspectateur

L’un des enjeux majeurs des prochains jours concerne aussi le public. TF1 Info indique que la cagnotte commune, qui dépasse désormais le million d’euros à partager, sera mise en jeu pour un téléspectateur lors de la dernière participation de Cyprien. Cette précision renforce encore la portée de l’émission annoncée pour le 19 avril 2026, qui s’annonce comme un rendez-vous décisif à la fois pour le candidat et pour les fidèles de l’émission.