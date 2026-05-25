Huawei dévoile une nouvelle stratégie pour développer ses puces malgré les sanctions américaines

Le géant chinois Huawei a annoncé vouloir concevoir d’ici 2031 des puces haut de gamme dotées d’une densité de transistors équivalente à la technologie 1,4 nanomètre, malgré les sanctions américaines qui limitent l’accès de la Chine aux technologies de pointe.

Dans une déclaration publiée lundi, Huawei a présenté ce qu’il appelle la « loi d’échelle Tau », une nouvelle approche destinée à améliorer les performances des semi-conducteurs sans dépendre principalement de la miniaturisation des transistors, devenue de plus en plus complexe et coûteuse pour l’industrie mondiale.

He Tingbo, président de la branche semi-conducteurs de Huawei et directeur du comité scientifique du groupe, a exposé cette stratégie lors du Symposium international IEEE sur les circuits et les systèmes (ISCAS) 2026 à Shanghai.

Selon Huawei, cette approche privilégie de nouvelles méthodes d’architecture et d’optimisation des puces afin d’augmenter leur puissance et leur efficacité énergétique, alors que les restrictions américaines compliquent l’accès de la Chine aux équipements de fabrication les plus avancés.

L’objectif affiché par le groupe chinois est particulièrement ambitieux, la technologie 1,4 nm étant considérée comme proche de la frontière mondiale de la fabrication de semi-conducteurs prévue pour la fin de la décennie.

Huawei n’a toutefois pas présenté de données indépendantes permettant de vérifier les performances réelles de cette future technologie.

Les sanctions imposées par Washington ces dernières années ont fortement limité l’accès des entreprises chinoises aux équipements et logiciels occidentaux nécessaires à la production des puces les plus avancées, poussant Pékin à accélérer ses efforts pour développer une industrie nationale indépendante.