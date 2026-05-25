— Formule 1 – Kimi Antonelli s’impose au Canada et creuse l’écart au Championnat

Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix du Canada 2026, dimanche à Montréal, devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. George Russell, parti de la pole position et longtemps en lutte avec son coéquipier chez Mercedes, a abandonné au 30e tour sur problème technique. Antonelli signe ainsi une quatrième victoire consécutive et porte son avance à 43 points au Championnat pilotes.

Une course réduite à 68 tours après un départ perturbé

Le Grand Prix a commencé dans des conditions piégeuses, entre piste froide, humidité résiduelle et choix de pneus incertains. Arvid Lindblad est resté immobilisé sur la grille à cause d’un problème d’embrayage, ce qui a entraîné des tours de formation supplémentaires et ramené la distance de course à 68 tours. Plusieurs équipes ont tenté le pari des pneus intermédiaires, notamment McLaren, mais la piste a rapidement imposé un retour aux slicks.

Le duel Russell-Antonelli fait monter la tension chez Mercedes

Russell et Antonelli ont animé le début de course avec une bataille directe pour la victoire. Les deux Mercedes se sont échangé la tête, avec plusieurs freinages limites et des passages très serrés. Russell semblait encore en mesure de jouer la victoire lorsqu’il a soudainement ralenti au 30e tour, avant d’immobiliser sa monoplace en bord de piste. Cet abandon lui coûte très cher au Championnat, puisqu’il ne marque aucun point pendant qu’Antonelli en prend 25.

Antonelli contrôle la fin de course

Après l’abandon de Russell, Antonelli a conservé la maîtrise de la course. Le pilote Mercedes a profité de la voiture de sécurité virtuelle pour gérer son avance, puis a maintenu un rythme suffisant pour s’imposer. Il termine avec 10 secondes d’avance sur Lewis Hamilton et 11 secondes sur Max Verstappen.

Hamilton signe son meilleur résultat avec Ferrari

Lewis Hamilton a pris la deuxième place après un duel prolongé avec Max Verstappen. Le Britannique a dépassé le pilote Red Bull dans les derniers tours et a résisté jusqu’au drapeau à damier. Charles Leclerc termine quatrième, devant Isack Hadjar, Franco Colapinto, Liam Lawson, Pierre Gasly, Carlos Sainz et Oliver Bearman.

McLaren repart sans point

McLaren a vécu une course difficile. Lando Norris a perdu gros après le mauvais choix initial des pneus intermédiaires, avant d’abandonner sur problème de boîte de vitesses. Oscar Piastri, impliqué dans un accrochage avec Alexander Albon et pénalisé, a terminé 11e, hors des points.

Le Championnat bascule nettement en faveur d’Antonelli

Au classement pilotes, Antonelli compte désormais 131 points, contre 88 pour Russell. Charles Leclerc suit avec 75 points, devant Lewis Hamilton, revenu à 72. Chez les constructeurs, Mercedes prend le large avec 219 points, devant Ferrari à 147 et McLaren à 106.