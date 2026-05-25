Météo : chaleur exceptionnelle ce lundi avec jusqu’à 35°C et un soleil écrasant

La chaleur continue de s’intensifier ce lundi sur l’ensemble de la France sous l’influence d’un puissant anticyclone. Le soleil domine largement du matin au soir et les températures dépassent les 30°C sur quasiment tout le pays. Cette situation, remarquable pour une fin mai, place de nombreuses régions bien au-dessus des normales de saison.

C’est dans l’ouest et le sud-ouest que la chaleur sera la plus marquée avec des pointes de 32 à 35°C attendues entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l’Aquitaine et le Lot-et-Garonne. Des villes comme Rennes, Nantes, Bordeaux ou Agen pourraient approcher des records pour cette période de l’année. Plus au nord, le vent de nord-est limitera légèrement la hausse des températures avec environ 30°C entre Lille et les Ardennes.

En Occitanie, le vent d’autan commencera à se renforcer avec des rafales atteignant localement 60 km/h. En montagne, le risque orageux restera limité par rapport à dimanche, notamment sur les Pyrénées et le sud des Alpes.

La prudence est recommandée face à cette chaleur précoce. L’indice UV atteindra des niveaux très élevés, entre 7 et 9, avec un soleil particulièrement agressif en milieu de journée. Il est conseillé d’éviter les efforts prolongés en plein soleil, de bien s’hydrater et de rester vigilant sur les plages où l’écart entre l’air très chaud et une mer encore fraîche peut provoquer des risques d’hydrocution.