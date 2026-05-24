Le Fine Gael et les sociaux-démocrates remportent des élections partielles en Irlande

Le parti de centre-droit Fine Gael, au pouvoir en Irlande, et les sociaux-démocrates, une petite formation de centre-gauche, ont remporté dimanche deux élections partielles organisées dans le pays, tandis qu’un candidat lié à une célèbre famille criminelle a une nouvelle fois échoué à obtenir un siège.

Ces résultats représentent un revers pour le Sinn Féin, principal parti nationaliste de gauche, qui espérait gagner du terrain dans la circonscription de Dublin Centre, représentée actuellement par sa dirigeante Mary Lou McDonald.

Le Fine Gael conserve ainsi son influence politique malgré les difficultés rencontrées par la coalition gouvernementale sur des sujets tels que le logement, le coût de la vie et les services publics.

De leur côté, les sociaux-démocrates poursuivent leur progression électorale et renforcent leur présence dans le paysage politique irlandais, profitant d’un soutien croissant auprès des électeurs urbains et des jeunes.

L’élection a également été marquée par la candidature médiatisée d’un homme présenté comme le chef présumé d’une famille criminelle connue en Irlande. Déjà battu lors de précédents scrutins, il n’est une nouvelle fois pas parvenu à obtenir suffisamment de voix pour décrocher un mandat.

Ces élections partielles étaient observées de près comme un test politique avant les prochaines échéances nationales, alors que les principaux partis tentent de consolider leur position dans un paysage politique devenu plus fragmenté ces dernières années.