Flavio Bolsonaro, battu par Lula, quitte le Brésil pour les États-Unis, invoquant une « persécution politique » liée à des mesures judiciaires contre lui. Il conteste le scrutin et suscite des tensions diplomatiques, notamment avec l'Argentine, tout en maintenant une ligne de confrontation avec les institutions brésiliennes.

Battu par Luiz Inácio Lula da Silva lors du second tour de l’élection présidentielle brésilienne du 25 octobre, Flavio Bolsonaro affirme avoir quitté son pays pour échapper à une « persécution politique ». Le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, âgé de 45 ans, s’est exprimé vendredi 30 octobre lors d’une vidéo diffusée en direct sur Instagram. Réfugié aux États-Unis depuis mercredi, le sénateur conteste les mesures judiciaires prises à son encontre et continue de remettre en cause les résultats du scrutin présidentiel, malgré leur validation par les autorités électorales brésiliennes.

Flavio Bolsonaro a expliqué avoir pris la décision de quitter le Brésil après avoir appris que la justice lui imposait de remettre ses passeports et lui interdisait de sortir du territoire. Cette décision, prononcée par un juge de la Cour suprême, intervient dans le cadre d’investigations portant notamment sur des soupçons de blanchiment d’argent. Le responsable politique rejette les accusations et estime que les procédures judiciaires visent à l’écarter de la vie publique. Il a raconté avoir été informé des restrictions après une visite à son père, Jair Bolsonaro, condamné pour sa participation à une tentative de coup d’État. Selon son récit, les deux hommes auraient alors compris que sa situation judiciaire risquait de s’aggraver. Le sénateur assure avoir organisé son départ avec son épouse dans la plus grande discrétion.

Une fuite qui provoque des tensions diplomatiques

Le parcours emprunté par Flavio Bolsonaro pour rejoindre les États-Unis suscite désormais des interrogations. Après avoir quitté le territoire brésilien, il a traversé l’Argentine avant de prendre un avion privé depuis Puerto Iguazú, puis de faire escale en Équateur. Il est finalement arrivé mercredi 28 octobre à Miami, en Floride, accompagné de son épouse et de leurs filles. Selon les informations disponibles, il aurait utilisé un passeport italien pour effectuer une partie de son voyage, alors que les autorités brésiliennes avaient ordonné la remise de ses documents de voyage. Le gouvernement de Lula a demandé des explications à l’Argentine sur les circonstances de son passage. Aux États-Unis, plusieurs parlementaires démocrates souhaitent également connaître le rôle éventuellement joué par l’administration de Donald Trump dans son arrivée sur le territoire américain.

Depuis son installation en Floride, Flavio Bolsonaro maintient une ligne de confrontation avec les institutions brésiliennes. Refusant de reconnaître sa défaite face à Lula, il évoque des irrégularités électorales sans présenter de preuves permettant d’étayer ses accusations. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il s’est présenté comme un dirigeant légitime du Brésil, suscitant des critiques jusque dans son propre camp. Le Parti libéral, auquel appartient la famille Bolsonaro, a pris ses distances avec cette initiative. Le sénateur affirme néanmoins vouloir poursuivre son engagement politique depuis l’étranger et n’exclut pas une nouvelle candidature présidentielle avant l’échéance normalement prévue en 2030. Cette affaire intervient dans un climat de fortes tensions entre les partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro, les autorités judiciaires et le gouvernement Lula, alors que la justice brésilienne poursuit ses investigations sur les activités financières du sénateur.