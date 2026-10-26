María Corina Machado, figure emblématique de l'opposition vénézuélienne, revient au pays après près d'un an d'exil, soulignant un tournant politique crucial. Dans un contexte marqué par la capture de Nicolás Maduro, des négociations pour une transition démocratique sont en cours, malgré l'absence de Machado dans les pourparlers. Son retour pourrait mobiliser ses partisans et influencer les élections à venir.

C’est un retour hautement symbolique pour l’opposition vénézuélienne. Dimanche 25 octobre 2026, María Corina Machado a annoncé être rentrée au Venezuela après près de dix mois passés à l’étranger. La dirigeante de 60 ans, lauréate du prix Nobel de la paix 2025, a confirmé son retour sur le réseau social X avec un message : « Je suis ici. Avec vous. » Elle a ensuite été aperçue dans une église de Santa Rosa, dans l’État de Lara, où plusieurs sympathisants l’ont accueillie avec émotion. Son retour intervient dans un contexte politique profondément transformé depuis la capture de Nicolás Maduro par les forces américaines en janvier 2026. Alors que Delcy Rodríguez dirige désormais le pays par intérim, l’opposition réclame l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle et une véritable transition démocratique.

María Corina Machado avait quitté clandestinement le Venezuela en décembre 2025 pour recevoir son prix Nobel de la paix à Oslo, après avoir passé de longs mois dans la clandestinité. Selon son parti, Vente Venezuela, elle avait tenté à au moins sept reprises de rentrer dans son pays, sans parvenir à franchir les obstacles rencontrés. Son retour a finalement été confirmé dimanche par son entourage et par plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux. À Santa Rosa, dans une localité située à environ 400 kilomètres à l’ouest de Caracas, la responsable politique a participé à une célébration religieuse avant de saluer ses partisans. Son allié Edmundo González Urrutia, candidat de l’opposition à la présidentielle controversée de juillet 2024, a immédiatement salué cette annonce. Lui-même exilé en Espagne, il a fait part de son intention de revenir prochainement au Venezuela. Pour les sympathisants de Machado, cette réapparition représente une étape importante après plusieurs années de confrontation avec les autorités chavistes.

Un retour qui bouleverse les négociations sur la transition politique

La situation politique vénézuélienne a considérablement évolué depuis le départ de l’opposante. Après la capture de Nicolás Maduro par les forces américaines en janvier, son ancienne vice-présidente Delcy Rodríguez a pris la tête d’un gouvernement intérimaire. Sous la pression de Washington, celui-ci a engagé des discussions avec une partie de l’opposition afin de préparer une transition institutionnelle. Les négociations portent notamment sur le fonctionnement de la justice, la composition des institutions électorales et les conditions d’organisation de futurs scrutins. María Corina Machado et son mouvement n’ont toutefois pas été associés directement à ces pourparlers. La dirigeante a indiqué ne pas vouloir entraver les discussions, tout en défendant la nécessité d’organiser des élections libres. Son parti réclame désormais une présidentielle en 2027 ainsi que la levée de l’inéligibilité politique qui l’avait empêchée de se présenter au scrutin de 2024. Cette question demeure essentielle pour déterminer si elle pourra participer personnellement à une prochaine compétition électorale.

Le retour de María Corina Machado constitue également un enjeu diplomatique pour les États-Unis. Donald Trump a reconnu dimanche ne pas avoir été informé de son arrivée au Venezuela, tout en exprimant le souhait qu’elle soit en sécurité. Son administration entretient actuellement des relations étroites avec le gouvernement intérimaire de Delcy Rodríguez, notamment dans le secteur énergétique. Plusieurs accords concernant la production pétrolière et les investissements américains ont été conclus ces derniers mois. Le secrétaire d’État Marco Rubio a néanmoins présenté le retour de l’opposante comme une conséquence du processus de réconciliation soutenu par Washington. Cette situation place les États-Unis devant deux objectifs potentiellement difficiles à concilier : préserver la coopération économique engagée avec les autorités intérimaires et accompagner l’organisation d’élections pluralistes. Pour María Corina Machado, les prochains mois seront décisifs. Sa présence sur le territoire pourrait renforcer la mobilisation de ses partisans, mais sa place dans les négociations, son statut juridique et le calendrier électoral restent incertains. Au-delà de la portée symbolique de son retour, la question centrale demeure celle de la capacité des différentes forces politiques vénézuéliennes à s’entendre sur les conditions d’une transition durable.