Orlando Senna, cinéaste brésilien et figure du cinéma militant, est mort à 86 ans

Le cinéaste brésilien Orlando Senna est décédé à l’âge de 86 ans. Figure marquante du septième art au Brésil, il s’est illustré à la fois comme réalisateur et scénariste, notamment durant les années de dictature militaire. Sa disparition a été annoncée ce mardi, suscitant l’émotion dans le milieu culturel brésilien où il incarnait une génération de créateurs engagés.

Iracema, un classique contre la dictature

En 1975, Orlando Senna coréalise avec Jorge Bodanzky Iracema, film devenu un classique du cinéma brésilien. Cette œuvre aborde frontalement les conséquences sociales de l’occupation de l’Amazonie sous le régime militaire. Le long-métrage s’impose rapidement comme une référence incontournable de la nouvelle vague cinématographique brésilienne, mêlant documentaire et fiction pour dénoncer les ravages humains et environnementaux de la colonisation forestière.

Un héritage culturel majeur

Au-delà de son œuvre de réalisateur, Orlando Senna a marqué la scène culturelle brésilienne par son engagement constant en faveur d’un cinéma social et politique. Son travail a influencé plusieurs générations de cinéastes sud-américains attachés à raconter les réalités du continent. Sa filmographie reste un témoignage puissant sur les transformations du Brésil durant la seconde moitié du XXe siècle.