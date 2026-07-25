Incendies en Gironde : un A400M de l’armée déployé dès samedi pour renforcer la lutte contre les flammes

Le gouvernement français déploie un A400M pour lutter contre les incendies en Gironde, répondant à l'intensification des feux. Cette opération, accélérée à la demande du Premier ministre, vise à tester un nouveau kit de largage capable d'aérer 20 tonnes de retardant par vol, malgré les critiques sur le calendrier d'utilisation.

Face à l’ampleur des incendies qui ravagent la Gironde et une partie des Landes, le gouvernement a décidé d’accélérer le déploiement d’un avion de transport militaire A400M. À la demande du Premier ministre Sébastien Lecornu, l’appareil sera engagé dès ce samedi afin de renforcer les moyens aériens mobilisés contre les feux, a annoncé Matignon.

L’A400M sera équipé d’un kit de largage développé par Airbus, installé dans sa soute. Ce dispositif expérimental lui permettra de déverser jusqu’à 20 tonnes de produit retardant par rotation, soit une capacité équivalente à celle de deux avions Dash utilisés par la Sécurité civile. Initialement, cette première mission opérationnelle n’était prévue qu’à la fin du mois de juillet, le temps d’achever les derniers essais techniques.

Une décision prise dans un contexte de polémique

L’annonce intervient après plusieurs jours de critiques de l’opposition sur le calendrier de mise en service de cet équipement. Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé sur les réseaux sociaux le retard pris par l’exécutif, estimant que l’utilisation de l’A400M aurait pu être anticipée pour répondre à l’intensité des incendies.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, avait répliqué que l’intégration du kit de lutte contre les incendies nécessitait des essais approfondis avant toute utilisation opérationnelle. Elle a rappelé que si des tests avaient bien été réalisés en France et en Espagne, le système n’était pas encore officiellement en service.

Des moyens renforcés face à une situation exceptionnelle

Le Rassemblement national s’est également emparé du sujet. Son président, Jordan Bardella, a demandé des explications sur les délais de déploiement de l’A400M et sur les moyens accordés à la Sécurité civile pour faire face aux incendies de grande ampleur.

Le gouvernement défend de son côté une montée en puissance progressive des capacités aériennes. L’engagement de l’A400M doit permettre d’évaluer en conditions réelles les performances de ce nouveau dispositif, alors que les incendies alimentés par la sécheresse et les fortes chaleurs continuent de mobiliser d’importants moyens humains et matériels dans le sud-ouest de la France.