Manche : plus de 150 migrants sur une seule embarcation, un corps retrouvé sur une plage du Pas-de-Calais

Plus de 150 migrants embarquent sur un seul bateau pneumatique en direction du Royaume-Uni, établissant un nouveau record pour les traversées clandestines de la Manche. Le jour même, un corps suspecté d'être celui d'un migrant est retrouvé sur une plage de Berck, incitant une enquête sur les circonstances de son décès.

Un nouveau record a été enregistré dans les traversées clandestines de la Manche. Plus de 150 migrants ont pris place à bord d’un unique bateau pneumatique parti de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) en direction des côtes britanniques. Le même jour, le corps d’un homme a été découvert sur une plage de la commune, conduisant les autorités judiciaires à ouvrir une enquête.

Selon les secours en mer, l’embarcation, déjà endommagée lors de l’embarquement, transportait un nombre inédit de passagers. La station de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Berck est intervenue pour escorter le canot en difficulté jusqu’aux eaux britanniques. D’après la presse britannique, cette embarcation de 13 mètres comptait 165 personnes à bord, un niveau jamais atteint sur ce type de traversée.

Une enquête ouverte après la découverte d’un corps

Parallèlement à cette traversée, le corps d’un homme, qui pourrait être un ressortissant soudanais de 38 ans, a été retrouvé sur la plage de Berck. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances du décès et d’établir un éventuel lien avec le départ de l’embarcation partie quelques heures plus tôt.

Une nouvelle affaire qui illustre les risques toujours importants liés aux traversées de la Manche, malgré une baisse globale des départs clandestins au cours du premier semestre 2026. Les autorités françaises et britanniques poursuivent leur coopération pour lutter contre les filières de passeurs, tandis que les opérations de secours se multiplient en mer afin de prévenir de nouveaux drames.