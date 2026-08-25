Venezuela : des familles réclament justice après la mort de migrants expulsés des États-Unis

Les proches de plusieurs migrants morts lors du double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin demandent des excuses et des explications au gouvernement de Nicolás Maduro. Au total, 146 personnes expulsées des États-Unis quelques heures auparavant, parmi lesquelles sept enfants, étaient retenues par les services de renseignement dans un ancien bâtiment de La Guaira lorsque celui-ci s’est effondré. Le nombre exact de victimes et de survivants parmi ce groupe n’a toujours pas été communiqué.

Selon les familles, les migrants avaient été privés de leurs téléphones et de leurs effets personnels après leur arrivée au Venezuela. Oswadelis Nuñez, dont le fils Daniel Alejandro Nuñez Ramirez est mort à l’âge de 28 ans, affirme que les personnes présentes n’ont pas été autorisées à sortir du bâtiment malgré les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5. Elle dénonce également l’absence de plan d’évacuation, mais ces accusations n’ont pas été confirmées par les autorités.

Des plaintes annoncées au Venezuela et à l’étranger

Les proches des victimes envisagent désormais d’engager des procédures judiciaires devant les juridictions vénézuéliennes et des instances internationales. Ils réclament une reconnaissance de la responsabilité de l’État ainsi qu’une indemnisation morale. Plusieurs familles s’interrogent également sur les raisons pour lesquelles leurs proches étaient détenus, notamment lorsque ceux-ci ne possédaient, selon elles, aucun casier judiciaire aux États-Unis ou au Venezuela.

Les témoignages mettent aussi en cause le manque d’informations fourni après la catastrophe. Oswadelis Nuñez affirme avoir recherché son fils pendant cinq jours dans plusieurs hôpitaux avant de retrouver son corps dans une morgue improvisée. Deux mois après le séisme, le gouvernement vénézuélien fait état de 6 509 morts dans l’ensemble du pays, mais n’a pas encore détaillé le bilan concernant les migrants expulsés des États-Unis et enfermés dans le bâtiment de La Guaira.