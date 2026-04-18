Mexique : plus de 1 000 restes humains découverts près d’un lac, la polémique enfle sur les recherches

Plus de 1 000 fragments osseux ont été découverts aux abords d’un lac dans l’est de Mexico par des collectifs de recherche de personnes disparues, relançant les inquiétudes autour de l’ampleur des disparitions dans le pays. Les fouilles, menées depuis une dizaine de jours dans la zone du lac de Chalco, ont pris une tournure inattendue selon ces organisations.

Dans un communiqué, plusieurs collectifs et familles ont évoqué « au moins 1 076 restes et fragments osseux », dénonçant une situation qu’ils qualifient de « crise médico-légale aux dimensions incalculables ». Ces groupes critiquent également le travail des autorités locales, estimant que certaines zones où des fragments ont été retrouvés avaient déjà été examinées sans résultat par les enquêteurs officiels.

Le parquet de Mexico avait pourtant annoncé, dans un rapport daté du 13 avril, la découverte de 317 éléments osseux pouvant correspondre à au moins trois individus, sur la base d’analyses préliminaires. Les collectifs demandent désormais que les recherches se poursuivent sans interruption jusqu’à l’examen complet du site.

Ces découvertes interviennent dans un contexte marqué par une crise persistante des disparitions au Mexique. Depuis 2006, année du lancement d’une offensive militaire contre les cartels de la drogue, plus de 130 000 personnes ont été portées disparues, dans un climat de violences accrues impliquant à la fois des groupes criminels et, selon certaines accusations, des forces de sécurité.

Début avril, un rapport du Comité des Nations unies sur les disparitions forcées a pointé la possible implication d’agents de l’État dans certains cas, évoquant des faits pouvant relever de crimes contre l’humanité. La présidente Claudia Sheinbaum a rejeté ces conclusions, estimant qu’elles ne tenaient pas compte des progrès récents réalisés par son gouvernement dans la lutte contre ce phénomène.