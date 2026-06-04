UE : onze pays réclament un durcissement des conditions d’entrée pour les touristes russes

Onze pays européens ont demandé à la Commission européenne de renforcer les restrictions visant les ressortissants russes souhaitant entrer dans l’espace Schengen. Dans une lettre adressée à Bruxelles, neuf États membres de l’Union européenne (parmi lesquels la Pologne, la Finlande, les États baltes, les Pays-Bas ou encore la Suède) ainsi que la Norvège et l’Islande, estiment que les mesures actuellement en vigueur ne sont plus suffisantes face à la poursuite de la guerre en Ukraine.

Les signataires jugent difficilement acceptable que des citoyens russes puissent continuer à voyager en Europe à des fins touristiques alors que Moscou poursuit ses opérations militaires contre l’Ukraine. Ils soulignent qu’environ 478.000 visas ont encore été délivrés à des ressortissants russes l’an dernier, dont une grande partie permettait plusieurs entrées dans l’espace Schengen.

Les visas touristiques et les anciens combattants ciblés

Au-delà de la dimension symbolique, les États à l’origine de cette initiative mettent également en avant des préoccupations sécuritaires. Ils souhaitent notamment que l’Union européenne se dote de mécanismes permettant d’identifier plus efficacement les militaires russes, anciens ou en activité, afin de leur interdire l’accès au territoire européen. Les auteurs de la lettre réclament ainsi de nouvelles mesures « restrictives et contraignantes » à l’échelle de l’Union.

Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, l’Union européenne a déjà progressivement renforcé les conditions d’obtention des visas pour les citoyens russes. L’accord facilitant leur délivrance a été suspendu et les visas à entrées multiples ont été fortement limités. Malgré cela, plusieurs pays comme la France, l’Espagne ou l’Italie continuent d’accorder un nombre significatif de visas, estimant que les sanctions doivent viser les responsables du régime russe plutôt que l’ensemble de la population. Une position également défendue par certains opposants au Kremlin, qui craignent qu’un isolement total des citoyens russes ne renforce davantage la propagande du pouvoir de Moscou.