Coup dur pour Cuba : les paiements Visa et Mastercard suspendus sous l’effet des sanctions américaines

Cuba a annoncé la suspension de toutes les transactions effectuées via les cartes Visa et Mastercard à partir du 6 juin, une décision que les autorités attribuent directement au durcissement des sanctions américaines. Cette mesure risque de compliquer davantage la situation économique de l’île, déjà confrontée à une grave crise financière et à un recul marqué de son activité touristique.

Dans un communiqué publié mercredi, la Banque centrale cubaine a expliqué qu’un partenaire étranger chargé du traitement des paiements internationaux avait décidé de limiter ses opérations avec Cuba à la suite d’un décret signé par l’administration du président américain Donald Trump le 1er mai dernier.

Selon les autorités cubaines, cette décision empêche désormais le pays de percevoir les revenus provenant de la vente de biens et de services réglés à l’aide des cartes Visa et Mastercard. Les transactions internationales par carte bancaire constituaient un moyen essentiel pour de nombreux touristes et pour certaines activités économiques liées aux devises étrangères.

Cette suspension intervient alors que Washington accentue sa pression sur le gouvernement communiste cubain. L’administration Trump a multiplié les mesures visant à restreindre les échanges économiques avec l’île dans le cadre de sa politique de sanctions renforcées.

Les opérations de paiement étaient historiquement gérées par une banque étrangère en partenariat avec Fincimex, une société financière liée au groupe militaire cubain GAESA. Les États-Unis accusent ce conglomérat de contrôler une grande partie des secteurs stratégiques de l’économie cubaine, notamment le tourisme, les services financiers, les transferts de fonds et la logistique.

Pour Cuba, cette nouvelle restriction représente un défi supplémentaire dans une période déjà marquée par les pénuries, les difficultés d’approvisionnement et la baisse des recettes touristiques. Les autorités craignent que la suspension des paiements Visa et Mastercard n’affecte encore davantage les visiteurs étrangers et les rentrées de devises dont l’économie du pays a un besoin crucial.