Agnès Ledig rend sa Légion d’honneur pour dénoncer les politiques environnementales

Agnès Ledig renonce à sa Légion d'honneur pour protester contre l'inaction des pouvoirs publics face à l'urgence climatique. Dans une lettre ouverte, elle critique les récentes décisions politiques, notamment l'usage des pesticides, et déplore leur impact sur la santé et l'environnement, s'engageant à défendre ces causes.

La romancière Agnès Ledig a annoncé qu’elle renonçait à sa Légion d’honneur, reçue en 2023, afin de protester contre ce qu’elle considère comme un manque d’action des pouvoirs publics face à l’urgence climatique et aux enjeux sanitaires. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République et publiée sur les réseaux sociaux, l’autrice explique que cette distinction est devenue « trop lourde à porter » au regard des catastrophes environnementales, des scandales sanitaires et des décisions politiques qu’elle juge insuffisantes.

Installée dans les Vosges où elle élève désormais des chèvres et produit du fromage, Agnès Ledig affirme s’exprimer en tant que mère, ancienne sage-femme et agricultrice. Elle explique que l’adoption récente de la loi d’urgence agricole, autorisant de nouveau l’utilisation de certains pesticides, a constitué le déclencheur de sa décision. Selon elle, cette mesure illustre un éloignement des responsables politiques des préoccupations environnementales et sanitaires.

Une prise de position centrée sur la santé et l’environnement

Dans sa lettre, la romancière met particulièrement en avant la question des cancers pédiatriques, rappelant la disparition de son fils atteint d’une leucémie. Elle dénonce la présence de nombreuses substances chimiques, notamment des pesticides, dans l’environnement et estime que les alertes des scientifiques, des médecins et des spécialistes de la biodiversité ne sont pas suffisamment prises en compte dans les décisions publiques.

Agnès Ledig critique également plusieurs orientations récentes en matière de politique environnementale, notamment la gestion des ressources en eau, la protection des forêts, la préservation des zones humides et le soutien à certains modèles agricoles. Elle affirme ne plus souhaiter être associée à une distinction qu’elle partage avec des personnalités dont elle estime que les activités sont contraires aux valeurs qu’elle défend. Son courrier a été transmis à l’Élysée, où elle dit attendre une réponse, tout en poursuivant son engagement en faveur de la protection du vivant.