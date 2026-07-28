SOCIÉTÉ Faits divers

Seine-Saint-Denis : une mosquée d’Aulnay-sous-Bois fermée six mois pour apologie du terrorisme

Par

2 minutes de lecture

Seine-Saint-Denis : une mosquée d'Aulnay-sous-Bois fermée six mois pour apologie du terrorisme
Seine-Saint-Denis : une mosquée d'Aulnay-sous-Bois fermée six mois pour apologie du terrorisme

La préfecture de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de la mosquée de Chanteloup, située à Aulnay-sous-Bois. Les autorités reprochent aux imams et à plusieurs intervenants invités d’y avoir diffusé des discours incitant à la violence, à la haine et à la discrimination, ainsi que des propos relevant de l’apologie du terrorisme. La décision a été prise sur le fondement de l’article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure.

Selon la préfecture, les prêches prononcés au sein du lieu de culte, mais aussi les contenus diffusés sur les réseaux sociaux par certains responsables religieux, participeraient à la diffusion d’une idéologie islamiste radicale. Les autorités estiment que certains discours reprennent la rhétorique d’organisations terroristes, légitiment le djihad et valorisent la mort en martyr, justifiant ainsi la mesure de fermeture administrative.

Des prêches et des contenus en ligne mis en cause

La préfecture évoque également les interventions de prédicateurs extérieurs invités à s’exprimer dans la mosquée. Parmi les éléments retenus figure notamment une vidéo, diffusée il y a plusieurs mois sur le réseau social X, dans laquelle un imam ayant donné au moins une conférence dans ce lieu encourageait les parents à frapper leurs enfants âgés d’au moins 11 ans lorsqu’ils ne priaient pas.

À ce stade, aucun représentant de la mosquée n’a réagi publiquement à cette décision. Cette fermeture s’inscrit dans le cadre des mesures engagées par les autorités pour lutter contre les discours considérés comme favorisant la radicalisation et l’apologie du terrorisme au sein de certains lieux de culte.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une