Seine-Saint-Denis : une mosquée d’Aulnay-sous-Bois fermée six mois pour apologie du terrorisme

La préfecture de la Seine-Saint-Denis ferme la mosquée de Chanteloup à Aulnay-sous-Bois pour six mois en raison de discours incitant à la violence et à l'apologie du terrorisme. Les autorités soulignent que des prêches et interventions de prédicateurs ont diffusé une idéologie islamiste radicale, justifiant ainsi cette action.

La préfecture de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de la mosquée de Chanteloup, située à Aulnay-sous-Bois. Les autorités reprochent aux imams et à plusieurs intervenants invités d’y avoir diffusé des discours incitant à la violence, à la haine et à la discrimination, ainsi que des propos relevant de l’apologie du terrorisme. La décision a été prise sur le fondement de l’article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure.

Selon la préfecture, les prêches prononcés au sein du lieu de culte, mais aussi les contenus diffusés sur les réseaux sociaux par certains responsables religieux, participeraient à la diffusion d’une idéologie islamiste radicale. Les autorités estiment que certains discours reprennent la rhétorique d’organisations terroristes, légitiment le djihad et valorisent la mort en martyr, justifiant ainsi la mesure de fermeture administrative.

Des prêches et des contenus en ligne mis en cause

La préfecture évoque également les interventions de prédicateurs extérieurs invités à s’exprimer dans la mosquée. Parmi les éléments retenus figure notamment une vidéo, diffusée il y a plusieurs mois sur le réseau social X, dans laquelle un imam ayant donné au moins une conférence dans ce lieu encourageait les parents à frapper leurs enfants âgés d’au moins 11 ans lorsqu’ils ne priaient pas.

À ce stade, aucun représentant de la mosquée n’a réagi publiquement à cette décision. Cette fermeture s’inscrit dans le cadre des mesures engagées par les autorités pour lutter contre les discours considérés comme favorisant la radicalisation et l’apologie du terrorisme au sein de certains lieux de culte.