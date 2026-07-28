Incendies dans le Sud-Ouest : les restrictions ferroviaires prolongées, aucun TGV au sud de Bordeaux mardi

La SNCF prolonge les restrictions ferroviaires en raison des incendies en Gironde et Landes, interdisant les TGV au sud de Bordeaux, sauf vers Agen et Toulouse. Les autorités conseillent de reporter les voyages dans la région pour ne pas entraver les opérations de secours, tout en maintenant une vigilance accrue.

La SNCF maintiendra mardi d’importantes restrictions de circulation en raison des incendies qui continuent de toucher la Gironde et les Landes. Aucun TGV ne circulera au sud de Bordeaux, à l’exception des liaisons desservant Agen et Toulouse. Tous les autres trains en provenance de Paris auront pour terminus la gare de Bordeaux, les voyageurs étant invités à reporter leurs déplacements vers les secteurs les plus affectés par les feux.

Cette décision a été prise à la demande de la préfecture de la Gironde, qui souhaite limiter les flux de voyageurs dans une zone où les secours restent fortement mobilisés. Les incendies, toujours actifs, menacent plusieurs infrastructures de transport et rendent impossible une reprise normale du trafic ferroviaire. Les fumées et la proximité des flammes avec les voies ferrées compliquent également les interventions des équipes techniques.

Des déplacements toujours fortement déconseillés

La SNCF poursuit sa politique d’échange et de remboursement sans frais pour les billets concernés par ces perturbations. Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement les informations de circulation avant tout départ, la situation pouvant évoluer rapidement selon l’évolution des incendies et des conditions météorologiques.

Les autorités continuent par ailleurs d’appeler les touristes à différer leurs déplacements vers la Gironde et les Landes afin de ne pas gêner les opérations de secours. Malgré les inquiétudes suscitées par la progression des feux, les pouvoirs publics ont réaffirmé qu’aucune évacuation de la ville de Bordeaux n’était envisagée à ce stade, tout en maintenant un dispositif de vigilance renforcé sur l’ensemble du territoire concerné.