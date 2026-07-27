Incendies en Gironde : la chaleur menace de relancer les flammes, Macron réunit une cellule de crise

En Gironde, les incendies détruisent 42 000 hectares, mettant en alerte les autorités et mobilisant des milliers de pompiers. Bien qu'une légère pluie ait temporairement aidé, la montée des températures, prévue à 40°C, soulève des craintes de reprise des flammes. Emmanuel Macron convoque une cellule de crise pour évaluer la situation.

Après une nuit jugée « globalement stable », les autorités restent en état d’alerte face aux incendies qui ravagent la Gironde depuis mercredi. Environ 42 000 hectares ont déjà été détruits et plusieurs milliers de pompiers poursuivent leur combat contre un feu décrit comme hors norme et particulièrement imprévisible. Quelques précipitations ont apporté un léger répit dans la nuit de dimanche à lundi. Mais la remontée annoncée des températures fait craindre une nouvelle aggravation dans les prochaines heures. Météo-France prévoit une vague de chaleur dans le Sud-Ouest à partir de mardi, avec des maximales pouvant atteindre 40°C.

Une nuit plus calme, mais aucune accalmie durable

La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a fait état d’une situation « globalement stable » au cours de la nuit. La pluie tombée localement a temporairement ralenti la progression des flammes et facilité le travail des équipes déployées sur le terrain. Cette stabilisation reste toutefois fragile. Les pompiers redoutent la reprise de foyers déjà contenus ainsi que l’apparition de nouveaux départs de feu dans des zones rendues extrêmement sèches par plusieurs jours d’incendie. Les vents devraient être un peu moins forts, mais l’air plus sec et les températures élevées pourraient accélérer la propagation des flammes. Les équipes craignent notamment un nouvel « orage de feu », particulièrement dangereux pendant la nuit, lorsque les avions et hélicoptères bombardiers d’eau sont moins disponibles.

Des milliers de pompiers face à un incendie imprévisible

Des milliers de pompiers sont mobilisés depuis plusieurs jours. Ils sont épaulés par des militaires, des agriculteurs et des habitants restés sur place malgré les évacuations. Les équipes ont affronté dimanche leur cinquième nuit consécutive de lutte. Le feu se trouvait encore à une quinzaine de kilomètres de l’agglomération bordelaise, faisant peser une menace directe sur plusieurs communes et infrastructures. Le terrain, la végétation asséchée et les changements de direction du vent compliquent considérablement les opérations. Les pompiers doivent simultanément protéger les habitations, contenir les principaux fronts et surveiller les zones déjà parcourues par le feu.

42 000 hectares ravagés depuis mercredi

Les incendies ont détruit environ 42 000 hectares en Gironde depuis mercredi. Le bilan matériel continue d’être évalué, alors que plusieurs secteurs ont été évacués et que des habitations ont été touchées. Le département fait face à un incendie d’une ampleur exceptionnelle. Les secours poursuivent leurs reconnaissances dans les zones sinistrées afin de vérifier l’état des maisons, des exploitations agricoles et des réseaux routiers. La proximité du feu avec l’agglomération bordelaise impose le maintien d’un dispositif massif. Les autorités demandent à la population de respecter les interdictions d’accès et de ne pas rejoindre les secteurs évacués.

Les colonies de vacances suspendues en Gironde

La préfecture a annoncé la suspension des colonies de vacances dans le département. La mesure concerne les accueils collectifs de mineurs avec hébergement, les centres de loisirs comportant au moins une nuitée et les séjours de scoutisme. Les séjours adaptés destinés aux personnes en situation de handicap sont également interdits. Cette décision vise à éviter de nouvelles évacuations et à réduire le nombre de personnes présentes dans les secteurs potentiellement menacés par les flammes. Les organisateurs doivent interrompre ou déplacer les séjours concernés. Les familles sont invitées à se rapprocher directement des structures d’accueil pour connaître les modalités de retour ou de relogement.

Jusqu’à 40°C attendus dans le Sud-Ouest

La principale inquiétude concerne désormais l’arrivée d’une nouvelle vague de chaleur. Les températures pourraient atteindre 40°C à partir de mardi dans plusieurs zones du Sud-Ouest. Cette hausse brutale risque d’assécher encore davantage les sols et la végétation. Même si le vent devrait perdre légèrement en intensité, les conditions resteront extrêmement favorables à la propagation du feu. Les prochaines heures seront donc déterminantes. Les secours cherchent à consolider les zones déjà contenues avant que la chaleur ne rende le combat encore plus difficile.

Emmanuel Macron réunit une cellule de crise

Emmanuel Macron doit présider ce lundi à 10 heures une cellule interministérielle de crise au ministère de l’Intérieur consacrée aux incendies en France. Cette réunion doit permettre de faire le point sur l’évolution des différents foyers, les moyens engagés, les besoins supplémentaires des secours et la protection des populations. Le président de la République doit ensuite participer à d’autres réunions consacrées aux secteurs économiques touchés. L’agriculture, le tourisme, les activités forestières et les entreprises locales subissent déjà les conséquences des incendies. Les dégâts définitifs ne pourront être établis qu’une fois les zones sécurisées et les opérations de reconnaissance terminées.

La Gironde suspendue à l’évolution de la météo

La pluie tombée pendant la nuit a offert un répit limité, mais elle ne suffit pas à écarter le danger. Les autorités restent mobilisées face au risque de reprises et à l’arrivée de températures proches de 40°C. Les pompiers poursuivent leur combat pour empêcher les flammes de gagner de nouveaux secteurs et de se rapprocher davantage de l’agglomération bordelaise. La situation reste sous très haute surveillance.