Zelensky à Londres pour négocier un accord sur les drones avec Burnham

Volodymyr Zelensky rencontre à Londres Andy Burnham pour discuter d'un accord sur les drones et un système de brouillage électronique. Le Royaume-Uni prévoit de partager sa propriété intellectuelle d’un dispositif capable de protéger les drones ukrainiens. Cette coopération s'inscrit dans un contexte de soutien militaire renforcé envers l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre lundi le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham sur une base navale. Au coeur des discussions : un possible accord de coopération sur les drones et le partage d’un système de brouillage électronique inédit.

Andy Burnham reçoit Volodymyr Zelensky ce lundi 27 juillet, une semaine à peine après son arrivée à Downing Street. Le président ukrainien est le premier dirigeant étranger à être accueilli par le nouveau chef du gouvernement britannique, qui entend réaffirmer son « soutien indéfectible » à l’Ukraine.

Les deux hommes se retrouvent sur une base navale, où ils échangeront avec des militaires ukrainiens et britanniques participant à un exercice de lutte contre les mines marines, dans la perspective de futures missions en mer Noire.

Zelensky arrive avec une proposition concrète. « Nous sommes prêts à partager toutes nos connaissances avec le Royaume-Uni et espérons que le Royaume-Uni fasse de même, c’est pourquoi nous avons besoin d’un accord très solide sur les drones », a-t-il déclaré à SkyNews. Le président ukrainien envisage par ailleurs d’implanter une grande usine de drones sur le sol britannique et souhaite « ouvrir une nouvelle page » entre les deux pays.

Kiev mobilise depuis plusieurs mois son expertise en matière de drones et de guerre antidrone comme levier diplomatique, notamment auprès de pays du Golfe ciblés par des drones iraniens. Cette stratégie vise à obtenir des soutiens militaires et technologiques à l’international.

Londres annonce de son côté le partage avec l’Ukraine de la propriété intellectuelle d’un système de brouillage électronique baptisé « Stone Cloak ». Présenté comme capable de compliquer la détection et le ciblage des drones ukrainiens par les défenses aériennes russes, ce dispositif pourra être produit « à grande échelle » par Kiev afin de « renforcer ses lignes de défense et la défense de l’Europe », selon Downing Street. Le système a également vocation à équiper la prochaine génération de capacités militaires britanniques, dont le futur missile de croisière à faible coût développé dans le cadre du projet « Brakestop ».

Le Royaume-Uni figure parmi les principaux soutiens de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022. Il a mobilisé quelque 25 milliards de livres sterling (29 milliards d’euros) au total, dont 16 milliards d’aide militaire.

Après Londres, Zelensky se rendra mardi à Washington pour rencontrer Donald Trump, plus de quatre ans après le début du conflit, sans avancée diplomatique entre les belligérants. Tôt lundi matin, deux personnes ont été tuées à Rostov-sur-le-Don lors d’une attaque aérienne, selon le gouverneur de la province russe, tandis qu’une personne a perdu la vie côté ukrainien dans une frappe de bombe guidée sur Zaporijjia.