Les employés du V&A votent pour une grève sur la chaleur et les salaires

Plus de 300 salariés du Victoria and Albert Museum à Londres participent à un scrutin de grève lancé par le syndicat PCS, qui dénonce des conditions de travail dangereuses lors des vagues de chaleur et des rémunérations insuffisantes.

Le vote a été ouvert le 23 juillet par le Public and Commercial Services Union (PCS), qui invoque des « préoccupations sérieuses et non résolues » pesant sur le personnel. Il concerne quatre sites londoniens du musée : le bâtiment historique de South Kensington, le V&A East Museum et le V&A East Storehouse à Stratford, ainsi que le Young V&A à Bethnal Green.

La question des salaires figure au cœur du conflit. Le syndicat réclame une hausse minimale de 4%, contre une offre de la direction portant l’enveloppe salariale globale à 3,6%, avec une augmentation de 6,9 % pour les agents les moins bien payés. Le PCS exige également que le V&A devienne un employeur accrédité « London living wage », soit 14,80 livres sterling de l’heure. Si la direction assure que tous ses salariés directs perçoivent au moins ce montant, certains prestataires externalisés n’en bénéficient pas, et l’accréditation formelle n’a pas encore été obtenue.

L’autre volet du litige porte sur la chaleur. Le syndicat demande la fermeture des espaces publics dès que les températures dépassent 30°C, l’introduction de mesures de protection thermique pour les agents travaillant hors des zones visiteurs, et le droit pour le personnel du V&A East Storehouse de porter une bouteille d’eau pendant leurs heures de travail. Actuellement, les agents affectés aux salles d’exposition de ce bâtiment doivent attendre qu’un collègue vienne les relever avant de pouvoir s’hydrater.

Nick Marro, secrétaire culture du PCS, a déclaré : « La direction refuse de laisser le personnel porter ou boire de l’eau pendant le travail, refuse de devenir un employeur accrédité au salaire vital londonien. C’est injuste, c’est dangereux et nos membres sont prêts à se battre. »

Le V&A conteste cette lecture. Un porte-parole du musée a indiqué que « la sécurité et le bien-être du personnel sont d’une importance capitale » et que des mesures avaient été prises lors des pics de chaleur : pauses supplémentaires, rotations accrues dans les galeries, fermeture de plusieurs salles à South Kensington et fermeture totale du Young V&A pendant onze jours. Sur la question de l’eau au Storehouse, la direction invoque les impératifs de conservation des collections nationales, précisant que nourriture et boissons ne sont pas autorisées lors des rendez-vous « Order an Object ».

Le syndicat Prospect mène parallèlement son propre scrutin de grève au V&A pour des motifs similaires, avec une clôture du vote fixée au 29 juillet. Ce mouvement est considéré comme l’un des premiers en Grande-Bretagne à placer explicitement les conditions de travail par forte chaleur au rang des motifs de grève.