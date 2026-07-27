Canicule de juin 2026 : un épisode historique laisse des séquelles bien après la fin des fortes chaleurs

La canicule de juin 2026, qualifiée d’historique par son intensité et son ampleur, a laissé des séquelles durables malgré la fin des fortes chaleurs. De nombreux professionnels de santé signalent des troubles persistants tels que fatigue, anxiété et problèmes de santé, soulignant un besoin accru de suivi post-épisode pour les populations vulnérables.

Plusieurs semaines après la fin de la canicule exceptionnelle de juin 2026, les professionnels de santé constatent que ses effets persistent chez une partie de la population. Fatigue prolongée, troubles du sommeil, anxiété, difficultés de concentration ou encore problèmes circulatoires continuent d’être signalés, montrant que les conséquences des vagues de chaleur ne disparaissent pas toujours avec le retour de températures plus clémentes. Cette réalité met en lumière un impact sanitaire qui dépasse largement la période de l’épisode caniculaire lui-même.

La canicule de juin 2026 a marqué un tournant climatique en France. Météo-France la qualifie d’historique par son intensité, sa précocité et son étendue géographique. Entre le 17 et le 30 juin, le pays a enregistré les températures moyennes les plus élevées jamais observées, avec un record inédit de 72 départements placés simultanément en vigilance rouge. Juin 2026 est ainsi devenu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France.

Un impact sanitaire qui se prolonge

Selon Santé publique France, cet épisode a entraîné un excès de mortalité estimé à plus de 5 700 décès sur la période du 17 juin au 2 juillet dans les départements concernés. Les autorités sanitaires rappellent que les conséquences de la chaleur peuvent apparaître plusieurs jours après la fin de l’épisode, notamment chez les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou les plus fragiles.

Cette canicule exceptionnelle relance les interrogations sur l’adaptation du pays face à la multiplication des épisodes extrêmes. Les autorités sanitaires et météorologiques estiment que ces vagues de chaleur, rendues plus fréquentes et plus intenses par le changement climatique, nécessitent désormais une prise en charge qui ne se limite plus à la gestion de l’urgence, mais intègre également le suivi des conséquences physiques et psychologiques à moyen terme.