C’était un 27 juillet : Pépin le Bref est sacré roi des Francs

Le 27 juillet 754, Pépin le Bref est sacré roi des Francs par le pape Étienne II, solidifiant ainsi l'alliance entre la monarchie franque et la papauté. Cette cérémonie, marquée par la bénédiction de ses fils et de son épouse, établit la légitimité divine de la dynastie carolingienne et pose les bases des États pontificaux.

Le 27 juillet 754, dans la basilique de Saint-Denis, le pape Étienne II sacre une seconde fois Pépin le Bref, roi des Francs depuis 751. Cette cérémonie solennelle, à laquelle participent également son épouse Bertrade et ses deux fils, Carloman et Charles – le futur Charlemagne –, donne à la nouvelle dynastie carolingienne une légitimité religieuse sans précédent. En conférant aussi à Pépin le titre de « Patrice des Romains », le pape scelle une alliance durable entre la monarchie franque et la papauté.

Un changement de dynastie légitimé par l’Église

Fils de Charles Martel, Pépin exerce depuis plusieurs années la réalité du pouvoir comme maire du palais, tandis que le roi mérovingien Childéric III ne détient plus qu’une autorité symbolique. Avec l’accord du pape Zacharie, il est proclamé roi des Francs à Soissons en 751, avant d’y recevoir une première onction des mains de l’évêque Boniface de Mayence.

Trois ans plus tard, le contexte politique conduit le nouveau pape Étienne II à traverser les Alpes pour demander l’aide militaire de Pépin face à la menace des Lombards en Italie. En échange de cette protection, le souverain pontife renouvelle le sacre du roi franc à Saint-Denis. Ce second sacre affirme que le pouvoir royal est désormais placé sous la protection divine et que la couronne appartient légitimement à la lignée carolingienne.

Le début d’une alliance fondatrice

Lors de cette cérémonie, les deux fils de Pépin, Carloman et Charles, sont eux aussi sacrés, garantissant la continuité dynastique. Bertrade, plus connue sous le nom de Berthe au Grand Pied, reçoit quant à elle la bénédiction pontificale. Ce rituel devient le modèle des futurs sacres des rois de France pendant près d’un millénaire.

Fidèle à ses engagements, Pépin mène ensuite deux campagnes contre les Lombards et leur arrache plusieurs territoires qu’il remet au pape. Cette Donation de Pépin, réalisée entre 754 et 756, donne naissance aux États pontificaux et fait du roi des Francs le protecteur officiel de la papauté. À sa mort, en 768, son royaume est partagé entre ses fils, mais c’est Charles, devenu Charlemagne, qui portera l’œuvre de son père à son apogée en fondant un immense empire en Europe occidentale.