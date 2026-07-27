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L’Ouganda distribue des vivres d’urgence après 19 morts de faim

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L’Ouganda distribue des vivres d’urgence après 19 morts de faim
L’Ouganda distribue des vivres d’urgence après 19 morts de faim

Face à une sécheresse prolongée dans la région de Karamoja, à l’est du pays, le gouvernement ougandais a lancé une distribution alimentaire d’urgence. Au moins 19 personnes sont mortes de faim, et 1,5 million d’habitants font face à des pénuries aiguës.

Le gouvernement ougandais a déclenché une opération de distribution alimentaire d’urgence dans la région de Karamoja, après que les autorités ont recensé au moins 19 décès liés à la faim. La crise s’est aggravée au fil des mois, les pluies saisonnières attendues ne s’étant pas manifestées, provoquant des échecs répétés des récoltes.

La région de Karamoja, située à l’est du pays, compte 1,5 million d’habitants, désormais confrontés à des pénuries alimentaires aiguës et à une malnutrition croissante. La sécheresse prolongée a détruit les cultures, privant les populations locales de leurs principales sources de subsistance.

L’intervention gouvernementale intervient après plusieurs mois d’une situation qui s’est progressivement dégradée, sans que des mesures préventives suffisantes n’aient pu enrayer la crise avant qu’elle ne fasse ses premières victimes.

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